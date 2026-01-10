Anitta celebra estreia dos 'Ensaios' em Belém e confirma mais de 4 horas de show

A cantora Anitta falou sobre a felicidade de trazer, pela primeira vez, os 'Ensaios da Anitta' para Belém, durante coletiva realizada antes do show no Mangueirão, neste sábado (10). O evento marca a estreia do projeto de pré-Carnaval da artista na Região Norte do Brasil e abre oficialmente a programação do pré-Carnaval de 2026.

Visivelmente animada, Anitta destacou a energia do público paraense e afirmou que a capital tem um papel especial nesse momento da turnê. “Eu tô muito feliz, muito grata. A energia daqui é surreal, as pessoas são muito animadas, muito para cima. Então eu tô bem feliz de estar fazendo isso acontecer aqui”, disse a cantora.

A artista também confirmou que o show terá longa duração, com mais de quatro horas de apresentação no palco. “O Global Citizen foi maravilhoso, mas acho que hoje, por ser um show só nosso, com uma longa duração, mais de quatro horas no palco cantando, acho que esse vai ser um grande diferencial”, disse.