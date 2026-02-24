BBB 26: Maxiane é eliminada com 63,21% dos votos
A sister estava em Paredão com Milena e Chaiany
Maxiane foi eliminada do Big Brother Brasil 26, nessa terça-feira (24), com 63,21% dos votos. A sister estava em Paredão com Milena e Chaiany, que recebeu a maior votação por voto único da história, segundo o apresentador Tadeu Schmidt. A partir de agora, o programa segue com 14 participantes.
VEJA MAIS
Natural de Nazaré da Mata, em Pernambuco, Maxine tem 32 anos e é influenciadora digital. Ela entrou no reality por meio da Casa de Vidro Nordeste, com votação popular. Parte do grupo Pipoca, Maxiane é a sexta a sair do BBB por escolha do público.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA