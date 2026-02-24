Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Maxiane é eliminada com 63,21% dos votos

A sister estava em Paredão com Milena e Chaiany

Lívia Ximenes
fonte

Maxiane é a 6ª participante eliminada do BBB 26 (Reprodução / Globo)

Maxiane foi eliminada do Big Brother Brasil 26, nessa terça-feira (24), com 63,21% dos votos. A sister estava em Paredão com Milena e Chaiany, que recebeu a maior votação por voto único da história, segundo o apresentador Tadeu Schmidt. A partir de agora, o programa segue com 14 participantes.

image BBB 26: após Sincerão, Chaiany perde mais de 300 mil seguidores no Instagram em poucas horas
"Galinha que acompanha pato morre afogada" ... O público do programa não gostou das últimas atitudes da sister durante a dinâmica do Sincerão

image Sincerão no BBB 26 teve choro, treta entre ex-aliadas e acusação de agressão; veja resumo
O clima de tensão se estendeu por todo o dia e repercutiu na dinâmica

image BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha
Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

Natural de Nazaré da Mata, em Pernambuco, Maxine tem 32 anos e é influenciadora digital. Ela entrou no reality por meio da Casa de Vidro Nordeste, com votação popular. Parte do grupo Pipoca, Maxiane é a sexta a sair do BBB por escolha do público.

