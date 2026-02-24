Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sincerão no BBB 26 teve choro, treta entre ex-aliadas e acusação de agressão; veja resumo

O clima de tensão se estendeu por todo o dia e repercutiu na dinâmica

Estadão Conteúdo

O Sincerão do BBB 26 começou nesta segunda-feira, 23, após uma madrugada de guerra entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy. Os dois tiveram uma discussão acalorada após Cowboy citar o pai de Ana Paula. O clima de tensão se estendeu por todo o dia e repercutiu na dinâmica, que trouxe outros embates à tona com choro, quebra de alianças e até acusação de agressão. Veja o resumo da dinâmica abaixo.

A dinâmica contou com uma briga entre Gabriela e Milena, que chamou Chaiany de "falsa". Chaiany se confundiu no desafio, mas citou o desentendimento que teve com as ex-aliadas após ganhar a Prova do Anjo. Mais tarde, elas voltaram a discutir e Chaiany chegou a chorar em meio ao embate.

Outro desentendimento envolveu Ana Paula e Maxiane. A jornalista citou uma maquiagem feita pela colega, que chamou de "feia", e Maxiane rebateu chamando a sister de "desumana".

Houve até acusação de agressão. Jordana relembrou uma ocasião na festa de Pedro Sampaio em janeiro em que Milena teria supostamente a empurrado. "Eu me senti agredida", disse.

Babu também se desentendeu com Gabriela. O ator acusou a sister de ser "espaçosa" e bagunçar as camas da casa.

Como foi o Sincerão

Os "protagonistas" da semana são as emparedadas Chaiany, Milena e Maxiane e o líder Jonas. Jordana também esteve envolvida em uma das dinâmicas decisivas, o Duelo de Risco, e ganhou imunidade. Cowboy foi o mais votado da casa, mas escapou na prova Bate e Volta. A eliminação ocorre nesta terça, 24.

Os seis estiveram no Sincerão durante o programa ao vivo, mas a produção estendeu a dinâmica para que todo o elenco participasse.

Os brothers elencaram quais participantes são suas maiores prioridades em uma "régua de prioridade". Os quatro participantes que não foram citados enfrentaram uma consequência com um banho de gosma. O jogador precisou justificar o motivo de não ter escolhido os quatro colegas e criticá-los.

Quem escolheu quem no Sincerão do BBB 26

Jonas

- Maior prioridade: Cowboy - Menor prioridade: Leandro - Não citados: Milena, Ana Paula, Babu e Juliano

Chaiany

- Maior prioridade: Gabriela - Menor prioridade: Marciele - Não citados: Ana Paula, Milena, Samira e Jonas

Maxiane

- Maior prioridade: Marciele - Menor prioridade: Solange - Não citados: Ana Paula, Milena, Samira e Chaiany

Milena

- Maior prioridade: Ana Paula - Menor prioridade: Maxiane - Não citados: Cowboy, Chaiany, Jordana e Jonas

Cowboy

- Maior prioridade: Jonas - Menor prioridade: Leandro - Não citados: Ana Paula, Samira, Juliano e Milena

Jordana

- Maior prioridade: Maxiane - Menor prioridade: Leandro - Não citados: Milena, Babu, Solange e Chaiany

Babu

- Maior prioridade: Solange - Menor prioridade: Ana Paula - Não citados: Cowboy, Jonas, Jordana e Gabriela

Breno

- Maior prioridade: Samira - Menor prioridade: Jonas - Não citados: Maxiane, Jordana, Marciele e Cowboy

Marciele

- Maior prioridade: Maxiane - Menor prioridade: Milena - Não citados: Ana Paula, Samira, Juliano e Breno

Juliano

- Maior prioridade: Babu - Menor prioridade: Jordana - Não citados: Jonas, Cowboy, Marciele e Gabriela

Gabriela

- Maior prioridade: Chaiany - Menor prioridade: Juliano - Não citados: Cowboy, Babu, Milena e Ana Paula

Solange

- Maior prioridade: Babu - Menor prioridade: Jonas - Não citados: Jordana, Cowboy, Maxiane e Gabriela

Ana Paula

- Maior prioridade: Milena - Menor prioridade: Jordana - Não citados: Cowboy, Maxiane, Marciele e Jonas

Leandro

- Maior prioridade: Babu - Menor prioridade: Maxiane - Não citados: Jonas, Jordana, Cowboy e Gabriela

Samira

- Maior prioridade: Milena - Menor prioridade: Jordana - Não citados: Cowboy, Maxiane, Marciele e Jonas

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

SINCERÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Pará pode ter representante no Lollapalooza Brasil 2026; veja como participar da votação

Escolha é feita online pelo site da 89 FM até esta terça-feira (24)

24.02.26 7h30

CARNAVAL EM BELÉM

Desfiles do Grupo Especial terão 3 mil ingressos gratuitos para arquibancada; saiba como retirar

As retiradas acontecerão nos dias 24 e 25 de fevereiro

23.02.26 15h16

VALE A PENA VER DE NOVO

Carminha está de volta! 'Avenida Brasil' será reprisada em março na Globo

Sucesso de audiência em 2012, a folhetim volta animar e encher de emoção às tardes dos brasileiros

23.02.26 14h40

LETRA

Confira os sambas-enredo que guiarão o desfile oficial na Aldeia Amazônica em 2026

As escolas de samba do grupo Especial de Belém desfilam em dois dias, a apuração das notas será no dia 1º de março

23.02.26 12h03

MAIS LIDAS EM CULTURA

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha

Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

23.02.26 22h43

CULTURA

Pará pode ter representante no Lollapalooza Brasil 2026; veja como participar da votação

Escolha é feita online pelo site da 89 FM até esta terça-feira (24)

24.02.26 7h30

LUTO

Ator Robert Carradine, de 'Lizzie McGuire', morre aos 71 anos

Intérprete de Lewis em “A Vingança dos Nerds”, ele lutava contra transtorno bipolar há quase duas décadas, segundo a família

24.02.26 7h48

BBB 26

Sincerão no BBB 26 teve choro, treta entre ex-aliadas e acusação de agressão; veja resumo

O clima de tensão se estendeu por todo o dia e repercutiu na dinâmica

24.02.26 7h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda