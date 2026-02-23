Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha

Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

Lívia Ximenes
fonte

Ana Paula viralizou ao som de "World, Hold On" (Reprodução)

Ana Paula Renault, do grupo de Veteranos no Big Brother Brasil 26, viralizou dançando e cantando “World, Hold On”, do DJ Bob Sinclair. O sucesso do vídeo foi tão grande que o próprio dono do hit publicou o registro no Instagram. O episódio aconteceu na última sexta-feira (20), após a sister ser deixada sozinha na pista de dança da festa.

“Brasil sempre no meu coração”, escreveu Bob em português e caixa alta. O DJ também colocou corações verde, amarelo e azul na legenda, além de marcar os perfis de Ana Paula e do BBB. O post já possui mais de 111 mil curtidas e cerca de 18,2 mil comentários, com muitos brasileiros celebrando.

