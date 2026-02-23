BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha
Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality
Ana Paula Renault, do grupo de Veteranos no Big Brother Brasil 26, viralizou dançando e cantando “World, Hold On”, do DJ Bob Sinclair. O sucesso do vídeo foi tão grande que o próprio dono do hit publicou o registro no Instagram. O episódio aconteceu na última sexta-feira (20), após a sister ser deixada sozinha na pista de dança da festa.
“Brasil sempre no meu coração”, escreveu Bob em português e caixa alta. O DJ também colocou corações verde, amarelo e azul na legenda, além de marcar os perfis de Ana Paula e do BBB. O post já possui mais de 111 mil curtidas e cerca de 18,2 mil comentários, com muitos brasileiros celebrando.
