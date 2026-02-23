Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: pai de Ana Paula Renault manda recado para filha após confusão no BBB 26

Veterana se exaltou com Alberto Cowboy na madrugada desta segunda-feira (23); Gerardo Renault tranquiliza filha e reforça torcida

Hannah Franco
fonte

Ana Paula Renault recebe recado do pai após confusão no BBB 26 (Reprodução/Globoplay/Instagram)

Ana Paula Renault se envolveu em uma grande confusão na noite deste domingo (22/2) no Big Brother Brasil 26. Durante uma discussão com Alberto Cowboy, que citou o pai da influenciadora, a sister se exaltou, chegou a partir para cima do participante e acabou destruindo seu chapéu.

Após o episódio, Gerardo Henrique Machado Renault, de 96 anos, enviou uma mensagem carinhosa à filha. No vídeo publicado nas redes sociais de Ana Paula, ele afirmou: “As saudades são muitas. Estou torcendo por você. Um beijo carinhoso do seu pai, que te ama muito.” A equipe da sister reforçou que Gerardo está bem de saúde e destacou a torcida para que Ana Paula conquiste a próxima Prova do Anjo.

“Felizmente, seu Gerardo está bem agora e, inclusive, gravou esse vídeo lindo para ela! Esperamos que, em breve, ela possa vê-lo no almoço do Anjo e se recarregar com as forças de que precisa. Enquanto isso, enviamos uma corrente de amor aqui fora, pois conhecemos seu coração e seguimos orgulhosos da sua trajetória 💜✨”, diz a publicação.

Trajetória do pai

Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, Gerardo Renault construiu carreira política sólida. Foi vereador da capital mineira em 1951, deputado estadual entre 1967 e 1979 e deputado federal de 1979 a 1983. Em ambos os mandatos, foi eleito pelo partido Aliança Renovadora Nacional (Arena), ligado ao regime militar.

Aos 96 anos, Gerardo segue ativo como presidente do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais, cargo que ocupa desde 1991.

Ana Paula é filha de Gerardo com Maria da Conceição Machado Renault, que morreu em 1998 em um acidente de carro. Na época, a participante tinha 17 anos.

