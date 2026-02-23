Capa Jornal Amazônia
BBB 26: fala sobre pai de Ana Paula provoca briga com Alberto e casa vive madrugada de guerra

Estadão Conteúdo

A formação do Paredão no BBB 26 incendiou a casa na madrugada desta segunda-feira, 23. Após colocar Milena, Maxiane e Chaiany na berlinda, o jogo virou campo de batalha. Ana Paula precisou ser contida ao confrontar Alberto Cowboy depois de um comentário sobre seu pai, amassou o chapéu do rival e protagonizou novas discussões ao longo da noite.

Maxiane chora com medo de eliminação

Após ser puxada por Chaiany no contragolpe, Maxiane chorou e foi consolada por Jordana e Marciele. "Eu lutei tanto para estar aqui, eu não quero ir embora."

Jonas, Milena e Ana Paula brigam na cozinha

Milena não gostou da justificativa usada por Jonas ao indicá-la ao Paredão e foi prestar contas com o líder. "O que tem a ver você jogar coisas de Ana Paula? De Alberto? Pauta coisas que eu fiz para você. Vamos lá, fala. Não é surpresa de ninguém, eu não gosto de você. Sempre deixei isso bem claro", afirmou a sister. "Não é só comigo, não. Eu analiso tudo", rebateu Jonas.

Ana Paula também se envolveu na discussão e disse que Jonas tentou diminuir Milena durante o discurso. "Você quis menosprezar, colocando a menina no Paredão e menosprezando."

A discussão continua e Jonas diz que, em algum momento do jogo, Milena pediu para ele indicar ela ao Paredão. Ana Paula defendeu a aliada.

Ana Paula parte para cima de Alberto Cowboy

Ainda durante a discussão na cozinha, Alberto cita que Milena perdeu a Prova do Anjo propositalmente para beneficiar Ana Paula. "Vai lá, vai! Você é tão humana, né? A Milena perdeu a prova para você ver seu pai", diz Cowboy.

O veterano entra no quarto Sonho de Voar e a jornalista vai atrás dele. "E você é tão bonzinho. Vem cá, se você falar do meu pai", grita ela. Milena e Samira impedem a sister de entrar.

No caminho para o quarto Sonho da Eternidade, ela encontra um chapéu de Cowboy e decide amassá-lo. "Fala do meu pai de novo, desgraçado! Você não sabe o que eu estou passando aqui. Eu quase não entro aqui por causa dele", afirma a sister.

Alberto e Ana Paula desabafam sobre briga

No quarto com aliados, Alberto conta como começou a briga com Ana Paula. Enquanto ele conversa com Jordana, Maxiane e Marciele, Jonas chega e mostra o chapéu amassado. "Isso aqui é palha, para isso tem remédio. Agora, para a desumanidade dela não tem remédio, não."

Alberto volta a comentar sobre o pai da jornalista e diz que ela escolheu estar no reality mesmo comentando que o pai está com a saúde debilitada.

Do outro lado, Ana Paula garantiu a Juliano e Samira que não ia bater em Cowboy. "Ele me chamou de desumana e falou do meu pai", disse Ana Paula. "Ele quer te ver assim, não dá isso pra ele", alertou Juliano.

Milena confronta Cowboy sobre briga

Depois de acalmar Ana Paula, Milena foi no quarto Sonho de Voar confrontar Cowboy sobre a briga. "Como está o buraco que você cavou? Sua máscara caiu", provoca a mineira. "Cadê a rainha? Mandou o peão?", questiona ele.

"Jamais ela mexeu com a família de ninguém aqui. Já é a segunda vez que você fala", afirma a sister. "Esse argumento é fraco, Milena. Esse argumento é frágil, Eu também tenho gente lá fora idoso. Meu pai é idoso, minha mãe é idosa. Isso não justifica maltratar os outros", retruca o brother.

Ana Paula fala sobre saúde do pai Ainda recebendo conforto dos aliados, Ana Paula explica por que ficou incomodada com o comentário sobre o pai. "No Réveillon, o meu pai estava praticamente morto. Eu virei para minha madrasta e falei: 'Eu não vou mais'. ... Não tinha como eu entrar aqui, meu pai estava praticamente morto", desabafa.

Babu reconsidera alianças na casa

Em conversa com Chaiany na cozinha, Babu refaz sua lista de alianças na casa e deixa Juliano de fora. "A gente tá pensando em fechar Boneco Leandro, Breno, Solange e você e, talvez, trazer a Gabi se ela estiver insatisfeita."

O ator ainda criticou Juliano e a proximidade do brother com Ana Paula. "Não acreditei, nem parece que eu estou jogando um mês com o Juliano, que eu pulei na bala por ele. O cara me chamar de 'mais chato do que o normal'. Só porque eu falei que o Cowboy ia se dar bem. Estava tentando espalhar isso, ele não me ajudou a espalhar e ainda me chamou de chato."

Cowboy e Ana Paula voltam a discutir

Após a primeira briga, Alberto Cowboy encontrou Ana Paula Renault na cozinha. Ela perguntou ao empresário sobre o comentário dele a respeito de seu pai. "Golpe baixo. Não se fala de coisas externas num jogo que não vale externo", disparou a sister. "Você é a mais desumana aqui", rebateu Cowboy.

A sister repercute a troca de farpas com Cowboy e afirma que não está no reality para "limpar a imagem". "Não vim pra lavar minha imagem. Eu vim pra ganhar R$ 5 milhões e meio. Eu não vim pra pagar de boa moça e nem pra ditar regras, nem de moral, nem de bons costumes."

Na área externa, Cowboy também falou sobre o momento com a sister e admitiu a Maxiane que precisou tocar em assunto sensível porque Ana Paula "faz isso o tempo todo".

Ana Paula e Jonas trocam farpas

Jonas também passa pela cozinha e Ana Paula diz que ele está correto em caminhar com um "ar soberbo". "Olha sua cara, Ana Paula", respondeu o gaúcho.

O líder conta a Alberto o comentário feito por Ana Paula.

Ana Paula e Alberto Cowboy brigam mais uma vez

A madrugada ainda rendeu mais uma discussão entre Ana Paula e Alberto. Enquanto ele escovava os dentes, a jornalista mandou um recado: "Coronel, não esquece de dar um beijinho de boa noite na sua filha, se não o papel de bom moço cai". "Sério? É mesmo? Seu enredo está bem fraco", respondeu Cowboy. "Acho que o seu que está começando a complicar para o seu lado", reagiu a sister.

Ana Paula provoca o rival e sugere que eles encarem um Paredão juntos. "Não esquece quando você estiver no Paredão de me chamar", diz a sister. Na sequência, ela entra no quarto e diz para os aliados: "Ele não vai ter um minuto de paz. E outra: sai rápido do personagem."

.
