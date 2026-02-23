Capa Jornal Amazônia
BBB chevron right

BBB 26: Sarah publica vídeo em defesa de Alberto Cowboy após briga com Ana Paula: 'Poder da indução'

Lembra dela? Após sair com grande rejeição, Sarah reapareceu defendendo seu aliado no jogo

Victoria Rodrigues
fonte

Ana Paula e Alberto Cowboy são grandes rivais desde o início do BBB 26 (Foto: Reprodução/ TV Globo)

A ex-BBB Sarah Andrade reapareceu nas redes sociais ao publicar um vídeo em que defende o veterano Alberto Cowboy da confusão que ele travou com Ana Paula Renault nesta segunda-feira (23) na casa do BBB 26. Na gravação, ela diz que a briga foi "um efeito da verdade ilusória", que ocorre quando uma pessoa fala algo muitas vezes, mesmo que não seja verdade, mas as pessoas acabam acreditando na própria "mentira".

“Se você repete uma informação muitas vezes, o seu cérebro começa a acreditar que aquilo é verdade, mesmo que não seja. Agora imagine isso em um ambiente onde muita gente está assistindo. Alguém pega uma fala sua, dá uma ajustadinha, coloca uma intenção que você nunca teve e a repete algumas vezes. Olha o poder da indução, menina! A pessoa não mente descaradamente, ela só conduz”, disse Sarah no Instagram.

Nos comentários do reels, muitos usuários alegaram que a veterana estaria passando vergonha ao tentar defender Alberto Cowboy. "Mulher, que mico", disse uma pessoa. "Como é justificada, dia após dia", ressaltou um. "Ela não aceita ser rejeitada e está sempre tentando convencer que ela é que tá certa", destacou outro. "Agora fala tudo isso pra você mesma e acorda criatura, deixa de ser sem noção", escreveu um terceiro.

Como foi a briga entre Alberto Cowboy e Ana Paula?

A casa do Big Brother Brasil pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (23) após os participantes presenciarem uma discussão entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy que se formou depois da formação do paredão. A briga começou quando Alberto provocou a rival questionando o fato de Milena ter cedido a Prova do Anjo para que Ana Paula pudesse receber o vídeo da família por conta do pai de Ana Paula.

O cowboy atiçou a veterana e disse: “Vai lá, vai! Você é tão humana, né? A Milena perdeu a prova para você ver seu pai”. Em seguida, a jornalista partiu para cima de Alberto, mas foi rapidamente contida pelos seus amigos Juliano Floss, Breno e Milena que não deixaram ela agredir o rival. “Fala do meu pai de novo! Você não sabe o que eu estou passando aqui. Eu quase não entro aqui por causa dele”, gritou Ana Paula.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Oliveira, editora web em Oliberal.com)

