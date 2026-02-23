Milena, Chaiany e Maxiane estão no Paredão do BBB 26; veja votação

O Paredão do BBB 26 deste domingo, 22 foi formado entre Milena, Chaiany e Maxiane. Alberto Cowboy venceu a Prova Bate-Volta e se livrou do risco de eliminação. Confira abaixo mais detalhes sobre a votação e a dinâmica desta semana.

Como foi a formação do Paredão:

- Chaiany está no Paredão (perdeu o Duelo de Risco). - Jonas é o Líder. - Chaiany é o Anjo, com direito a imunizar alguém. - Jordana está imune (venceu o Duelo de Risco). - Líder indica um participante ao Paredão. - O mais votado pela casa vai ao Paredão. - Chaiany indica alguém ao Paredão como contragolpe. - Alberto Cowboy pode vetar alguém da Prova Bate-Volta (pela Máquina do Poder). - Duas pessoas disputam a Bate-Volta. Uma se salva.

Quem votou em quem no Paredão:

- Chaiany deu a imunidade do Anjo para Gabriela. - O líder Jonas indicou Milena ao Paredão. - Alberto Cowboy votou em Juliano Floss. - Ana Paula votou em Alberto Cowboy. - Marciele votou em Juliano Floss. - Milena votou em Alberto Cowboy. - Maxiane votou em Juliano Floss. - Juliano Floss votou em Alberto Cowboy. - Jordana votou em Juliano Floss. - Samira votou em Alberto Cowboy. - Breno votou em Alberto Cowboy. - Gabriela votou em Juliano Floss. - Leandro Boneco votou em Alberto Cowboy. - Solange Couto votou em Alberto Cowboy. - Chaiany votou em Maxiane. - Babu Santana votou em Alberto Cowboy. - Chaiany usou o contragolpe e colocou Maxiane no Paredão. - Cowboy vetou Chaiany da Prova bate-volta.

Prova Bate-Volta

A disputa da última chance de fugir do Paredão deste domingo ficou apenas entre dois participantes: Alberto e Maxiane. Eles tiveram que acertar disparos em alvos em movimento. Cowboy chegou à pontuação estipulada e se livrou da berlinda.