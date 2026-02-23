Capa Jornal Amazônia
Irmã de Ana Paula Renault diz que ela não sabe sobre melhora da saúde do pai

Cida contou que os problemas de saúde do pai se intensificaram a partir do meio do ano passado

Estadão Conteúdo

A repercussão da briga entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy na casa do Big Brother Brasil 26, iniciada na madrugada desta segunda, 23, por conta de um comentário do veterano sobre o pai da jornalista, levou a irmã de Ana Paula a se pronunciar sobre o estado de saúde de Gerard Renault, de 96 anos.

Segundo Maria Aparecida Renault, conhecida como Cida, a irmã não sabe que o pai melhorou depois de sua entrada no reality. Em entrevista ao Portal Leo Dias, Cida contou que os problemas de saúde do pai se intensificaram a partir do meio do ano passado, com internações sucessivas e um quadro frágil.

"As duas últimas internações foram muito complicadas, em uma delas ele foi internado porque estava muito fraco e com infecção urinária. No hospital, descobrimos que a hérnia que ele tinha cresceu muito e tinha ocupado todo o estomago dele e até uma parte do tórax, o que dificulta a alimentação e até mesmo beber água, porque ele não sente essa vontade", disse Cida.

A irmã de Ana Paula lembra que a última internação de Gerard foi em 26 de dezembro, poucos dias antes da sister ser confinada para o reality. "O papai teve uma queda de pressão e os batimentos cardíacos caíram muito, o que não é normal, porque meu pai tem marca-passo, então isso não deveria ter acontecido", destaca Cida.

Assim, quando Ana Paula entrou no BBB 26, o pai ainda estava em recuperação do último baque. "Estava com a saúde muito debilitada, se recuperando, então ela não chegou a ver essa melhora dele. Esse vídeo que vocês viram na página dela foi gravado para o anjo, logo no começo do programa, e ele já tinha dado uma melhorada", disse Cida.

A irmã de Ana Paula concluiu, explicando porque a participante tem uma reação tão emotiva ao falar do pai no programa: "Hoje o papai está bem, graças a Deus, mas a gente sabe que esses altos e baixos são frequentes. Essa maior preocupação dela é porque ela não viu como ele está hoje, o que deixaria ela muito mais confortável. A gente torce muito para ela ganhar o anjo para poder vê-lo."

Como foi a briga entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy

Na madrugada desta segunda-feira, 23, Ana Paula e Cowboy tiveram uma série de discussões no BBB 26 após o brother dizer que Milena perdeu a Prova do Anjo propositalmente para beneficiar a amiga, que assim poderia receber uma mensagem do pai, que estava doente pouco antes da jornalista entrar no reality.

Ana Paula chegou a amassar um chapéu de Cowboy. "Fala do meu pai de novo, desgraçado! Você não sabe o que eu estou passando aqui. Eu quase não entro aqui por causa dele", disse a sister.

Conversando com aliados, Alberto contou sobre a briga com Ana Paula e disse que ela escolheu estar no reality mesmo comentando que o pai está com a saúde debilitada. No outro quarto, Ana Paula garantiu aos colegas que, apesar de exaltada, não iria bater em Cowboy. "Ele me chamou de desumana e falou do meu pai", disse Ana Paula. "Ele quer te ver assim, não dá isso pra ele", alertou Juliano.

Depois de acalmar Ana Paula, Milena foi confrontar Cowboy. "Jamais ela mexeu com a família de ninguém aqui. Já é a segunda vez que você fala", afirmou a sister. "Esse argumento é fraco, Milena. Eu também tenho gente lá fora. Meu pai é idoso, minha mãe é idosa. Isso não justifica maltratar os outros", retrucou o brother.

Ainda recebendo conforto dos aliados, Ana Paula explicou por que ficou incomodada com o comentário sobre o pai: "No Réveillon, o meu pai estava praticamente morto. Eu virei para minha madrasta e falei: 'Eu não vou mais'. ... Não tinha como eu entrar aqui, meu pai estava praticamente morto", desabafou.

TV/BBB 26/MADRUGADA/BRIGA/ANA PAULA/PAI/SAÚDE
Cultura
