‘Avenida Brasil’ no ‘Vale a Pena Ver de Novo’: confira outras novelas de sucesso reexibidas na TV

A novela “Avenida Brasil”, de João Emanuel Carneiro, será exibida novamente na televisão durante o “Vale a Pena Ver de Novo”. A trama de 2012 é estrelada por Adriana Esteves, Débora Falabella, Marcello Novaes, Murilo Benício e Cauã Reymond. Além dela, outras teledramaturgias marcaram gerações na TV Globo. Confira abaixo três produções de sucesso que já foram reexibidas.

“Laços de Família”, de Manoel Carlos

Helena (Vera Fischer) e Camila (Carolina Dieckmann), de "Laços de Família" (Nelson di Rago / Globo)

Exibida originalmente entre 2000 e 2001, a trama principal aborda a história de Helena (Vera Fischer), uma empresária de 45 anos, sócia de uma clínica de estética e mãe apaixonada pela filha, Camila (Carolina Dieckmann). Na véspera de Ano Novo, ela se envolve em um acidente de trânsito com Edu (Reynaldo Gianecchini), um jovem médico por quem se encanta. O enredo se desenrola com Edu e Camila desenvolvendo sentimentos um pelo outro.

“Cheias de Charme”, de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira

Maria Aparecida (Isabelle Drummond), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria da Penha (Taís Araújo), de "Cheias de Charme" (Matheus Cabral / Globo)

A novela de 2012 conta a história das domésticas Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond), que se conhecem na prisão. Penha busca justiça contra os abusos de Chayene (Cláudia Abreu), Rosário ultrapassa os limites da fã e acaba no camarim de Fabian (Ricardo Tozzi) e a Cida vê a vida desmoronar ao flagrar a traição de Rodinei (Jayme Matarazzo) com Brunessa (Chandelly Braz). Juntas na cadeia, elas percebem que têm mais em comum do que imaginam e formam as “Empreguetes”.

“O Clone”, de Gloria Perez

Lucas (Murilo Benício) e Jade (Giovanna Antonelli), de "O Clone" (Zé Paulo Cardeal / Globo)

Entre 2001 e 2012, a novela foi exibida pela primeira vez aos brasileiros, com a trama principal de Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício) — uma muçulmana e um brasileiro que se apaixonam no Marrocos, mas têm problemas para seguir com a relação. O jovem é irmão gêmeo de Diogo, que morre em um acidente. O doutor Albieri (Juca de Oliveira), abalado pela morte do rapaz, tenta trazê-lo de volta ao clonar o DNA de Lucas.