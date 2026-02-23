Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

‘Avenida Brasil’ no ‘Vale a Pena Ver de Novo’: confira outras novelas de sucesso reexibidas na TV

A trama de João Emanuel Carneiro, estrelada por Adriana Esteves e Débora Falabella, foi exibida originalmente em 2012 e retorna após 14 anos

Lívia Ximenes
fonte

Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves), de "Avenida Brasil" (Estevam Avellar / Globo)

A novela “Avenida Brasil”, de João Emanuel Carneiro, será exibida novamente na televisão durante o “Vale a Pena Ver de Novo”. A trama de 2012 é estrelada por Adriana Esteves, Débora Falabella, Marcello Novaes, Murilo Benício e Cauã Reymond. Além dela, outras teledramaturgias marcaram gerações na TV Globo. Confira abaixo três produções de sucesso que já foram reexibidas.

VEJA MAIS

image Carminha está de volta! 'Avenida Brasil' será reprisada em março na Globo
Sucesso de audiência em 2012, a folhetim volta animar e encher de emoção às tardes dos brasileiros

image 'Avenida Brasil 2' pode ter volta de elenco original; veja nomes
Com a expectativa pela segunda parte de Avenida Brasil, saiba quem do elenco principal da novela já teria confirmado presença e os que negociam retorno

image Versão turca de Avenida Brasil, 'Leyla - Sombras do Passado', estreia no Brasil e ganha o público
Com 127 episódios, a versão turca de Avenida Brasil narra a história de vingança de Leyla, equivalente à icônica Nina, contra a cruel Nur (Carminha)

“Laços de Família”, de Manoel Carlos

image Helena (Vera Fischer) e Camila (Carolina Dieckmann), de "Laços de Família" (Nelson di Rago / Globo)

Exibida originalmente entre 2000 e 2001, a trama principal aborda a história de Helena (Vera Fischer), uma empresária de 45 anos, sócia de uma clínica de estética e mãe apaixonada pela filha, Camila (Carolina Dieckmann). Na véspera de Ano Novo, ela se envolve em um acidente de trânsito com Edu (Reynaldo Gianecchini), um jovem médico por quem se encanta. O enredo se desenrola com Edu e Camila desenvolvendo sentimentos um pelo outro.

“Cheias de Charme”, de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira

image Maria Aparecida (Isabelle Drummond), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria da Penha (Taís Araújo), de "Cheias de Charme" (Matheus Cabral / Globo)

A novela de 2012 conta a história das domésticas Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond), que se conhecem na prisão. Penha busca justiça contra os abusos de Chayene (Cláudia Abreu), Rosário ultrapassa os limites da fã e acaba no camarim de Fabian (Ricardo Tozzi) e a Cida vê a vida desmoronar ao flagrar a traição de Rodinei (Jayme Matarazzo) com Brunessa (Chandelly Braz). Juntas na cadeia, elas percebem que têm mais em comum do que imaginam e formam as “Empreguetes”.

“O Clone”, de Gloria Perez

image Lucas (Murilo Benício) e Jade (Giovanna Antonelli), de "O Clone" (Zé Paulo Cardeal / Globo)

Entre 2001 e 2012, a novela foi exibida pela primeira vez aos brasileiros, com a trama principal de Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício) — uma muçulmana e um brasileiro que se apaixonam no Marrocos, mas têm problemas para seguir com a relação. O jovem é irmão gêmeo de Diogo, que morre em um acidente. O doutor Albieri (Juca de Oliveira), abalado pela morte do rapaz, tenta trazê-lo de volta ao clonar o DNA de Lucas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Avenida Brasil

vale a pena ver de novo

novelas

TV Globo

Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

EXUMAÇÃO

Por que os corpos dos Mamonas Assassinas são exumados hoje, segunda (23), após 30 anos? Entenda

A medida ocorre 30 anos depois da morte de Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Sérgio Reoli e Júlio Rasec, no auge do sucesso nacional.

23.02.26 9h22

SAIBA QUEM É

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e citado em briga no BBB 26

Nome do ex-político mineiro virou alvo de discussão após confronto entre Ana Paula e Alberto Cowboy no reality

23.02.26 7h56

MENSAGEM

VÍDEO: pai de Ana Paula Renault manda recado para filha após confusão no BBB 26

Veterana se exaltou com Alberto Cowboy na madrugada desta segunda-feira (23); Gerardo Renault tranquiliza filha e reforça torcida

23.02.26 11h03

TRETA

Ana Paula se revolta após Alberto Cowboy citar seu pai e parte para confronto no BBB 26

Discussão aconteceu após formação do Paredão e mobilizou participantes na madrugada desta segunda-feira (23)

23.02.26 7h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda