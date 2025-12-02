Versão turca de Avenida Brasil, 'Leyla - Sombras do Passado', estreia no Brasil e ganha o público

A adaptação turca do fenômeno brasileiro "Avenida Brasil" chegou ao Globoplay e rapidamente se transformou em um sucesso de audiência. Batizada de "Leyla - Sombras do Passado", a produção não apenas desembarcou com exclusividade na plataforma, mas também gerou um impacto significativo, ficando entre os títulos mais assistidos e quase ultrapassando em audiência a novela nacional inédita "Três Graças", principal aposta atual da emissora.

A estreia da versão turca, inspirada em "Avenida Brasil" (original de João Emanuel Carneiro), provocou um "desconforto silencioso" na dramaturgia da Globo. O fato de um remake estrangeiro ter alcançado um desempenho tão próximo ao de uma produção inédita brasileira levanta questionamentos sobre a busca do público por narrativas já consagradas ou a ascensão da estética internacional.

Detalhes da trama de vingança intensa

"Leyla - Sombras do Passado" narra uma história intensa de vingança e reviravoltas. A trama é centrada em Leyla (interpretada por Cemre Baysel). Ainda criança, Leyla foi vítima da traição de sua madrasta, Nur (vivida por Gonca Vuslateri). Nur, descrita como uma mulher ambiciosa, assassinou o pai de Leyla, roubou toda a fortuna da família e abandonou a jovem à própria sorte em um lixão.

Essa tragédia molda a vida de Leyla, que cresce alimentando um desejo vingança.

O retorno sob nova identidade

Os anos se passam e, após a morte de seu marido, Nur constrói uma nova vida feliz com o famoso jogador de futebol Tufan (Halil İbrahim Ceyhan), convencendo-o de suas mentiras. No entanto, o passado não deixará Nur em paz. Após anos de espera, Leyla retorna determinada a cumprir sua vingança. Ela assume uma nova identidade, como Leylim, e se infiltra na vida de Nur como uma talentosa chef contratada para trabalhar em sua casa.

Amor e conflito inesperado

O que parecia um plano simples de vingança se revela muito mais difícil. Leylim descobre que sua jornada será complicada, especialmente quando reencontra seu amor de infância, Tatü. O homem, que um dia estendeu a mão e salvou a vida de Leyla no lixão, agora reaparece como Civan (Alperen Duymaz). Porém, Civan é o filho adotivo e querido de Nur.

Enquanto o "fogo da vingança continua queimando no coração endurecido de Leylim", o destino a coloca frente a frente com o amor e com sua própria consciência. À medida que o romance entre Civan e Leylim se desenvolve, os nós do passado se desfazem, forçando todos os membros da família a confrontar as vidas que lhes foram roubadas.

Versão turca equivalente a Carminha e Nina

A novela "Leyla - Sombras do Passado" é baseada no formato original brasileiro e possui 127 episódios. As protagonistas Leyla e Nur são as equivalentes turcas às icônicas Nina e Carminha, eternizadas na versão brasileira por Débora Falabella e Adriana Esteves.

A produção já está disponível no Globoplay. Novos capítulos de "Leyla - Sombras do Passado" serão liberados toda segunda-feira, por um total de sete semanas consecutivas. Para quem prefere o formato tradicional de exibição, a trama chega ao Globoplay Novelas a partir de 15 de dezembro, sendo exibida de segunda a sábado, às 20h55, com reapresentação às 10h25.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)