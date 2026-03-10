Capa Jornal Amazônia
Vai ter Monstros S.A. 3? Pixar estaria desenvolvendo novo filme da franquia

Informação publicada pelo Wall Street Journal e repercutida pelo Variety aponta que a Pixar trabalha em um terceiro longa da série iniciada em 2001

Hannah Franco

A Pixar estaria desenvolvendo Monstros S.A. 3, novo filme da franquia iniciada em 2001. A informação foi publicada pelo Wall Street Journal e repercutida pelo site Variety. Até o momento, o estúdio não confirmou oficialmente o projeto.

Caso avance, o longa será o terceiro da série que começou com “Monstros S.A.”, lançado no início dos anos 2000. O primeiro filme apresentou um mundo onde monstros adultos trabalham em uma empresa responsável por gerar energia a partir dos sustos em crianças.

O possível novo projeto também se soma a outras sequências que estão nos planos do estúdio, como “Toy Story 5”, previsto para junho de 2026, “Os Incríveis 3”, programado para 2028, e mais um filme de “Viva – A Vida É uma Festa”, que deve chegar aos cinemas em 2029.

Até agora, não há detalhes sobre a história ou sobre quem dirigirá o novo filme. A Pixar também não divulgou previsão de estreia.

O primeiro filme arrecadou cerca de US$ 528,7 milhões em bilheteria mundial. Já a sequência alcançou aproximadamente US$ 743,5 milhões ao redor do mundo.

A possibilidade de um terceiro filme de Monstros S.A. é comentada há pelo menos uma década. Em 2016, o diretor do longa original e produtor de “Universidade Monstros”, Peter Docter, comentou em entrevista à revista Entertainment Weekly que uma eventual continuação poderia focar na personagem Boo, já mais velha.

Segundo o diretor, a ideia seria explorar como estaria a relação entre a garota e os monstros após os acontecimentos do primeiro filme. As informações foram divulgadas inicialmente pelo Wall Street Journal.

