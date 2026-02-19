Trailer de 'Toy Story 5' é divulgado pela Pixar; assista

Com um enredo voltado à obsessão pelas novas tecnologias, a Pixar divulgou nesta quinta-feira (19) o primeiro trailer oficial de "Toy Story 5", que será lançado no dia 18 de junho nos cinemas de todo o mundo. A franquia famosa da Disney é uma das mais queridas pelos amantes de animação por ter marcado gerações desde o lançamento do primeiro filme em 22 de novembro de 2025.

Nas imagens do trailer, é possível ver a protagonista Bonnie, que agora está alguns anos mais velha, porém ainda gosta de brincar com alguns brinquedos em sua casa. Mas a história do novo filme começa quando ela ganha um tablet de presente e deixa de se interessar pelos antigos bonecos, passando, assim, a ter uma obsessão pela tecnologia e por tudo o que a internet pode proporcionar ao seu entretenimento.

O Tablet é novo vilão de "Toy Story 5"

Completamente viciada na tela de seu mais novo tablet, a personagem doce e carismática Bonnie começa a esquecer, aos poucos, de Jessie, Buzz Lightyear e o restante do grupo que sempre esteve ao lado dela desde os 4 anos. Desse modo, depois de ver que a obsessão da protagonista estaria virando algo sério, o cowboy Woody decide retornar para ajudar os brinquedos enquanto Lily, o tablet, estaria se tornando o vilão do filme.

Com uma série de reviravoltas e um enredo surpreendente, a nova produção de Toy Story traz como frase central "Tempos podem mudar, mas amigos são para sempre", fazendo referência à música de sucesso "Amigo Estou Aqui", que acompanha a franquia ao longo de décadas.

Assista ao trailer oficial de "Toy Story 5":

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)