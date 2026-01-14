'Euphoria': 3ª temporada ganha trailer e data de estreia; assista

A terceira temporada de Euphoria, fenômeno da HBO que retorna após um hiato de quatro anos, acaba de ganhar trailer e data de estreia. O primeiro episódio estreia no dia 12 de abril, um domingo, às 22h, na HBO e na HBO Max.

Depois da estreia, os episódios serão lançados semanalmente na TV e no streaming, no mesmo horário, aos domingos.

Os principais nomes do elenco, Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie e Maude Apatow, retornam para a produção.

Colman Domingo e Dominic Fike também voltam para a nova temporada. Além deles, a série adiciona nomes como Sharon Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler e Marshawn Lynch.

Barbie Ferreira, a Kat, escolheu não retornar. A série também perdeu Angus Cloud, intérprete de Fezco, que morreu em 2023.

A 3ª temporada terá um salto no tempo. O trailer revela que Rue (Zendaya) ainda está usando drogas e será perseguida por um grupo de traficantes a quem deve dinheiro. Outra revelação da prévia é que Cassie (Sydney Sweeney) e Nate (Jacob Elordi) estão noivos, e a jovem está criando conteúdo adulto na internet.

Criada, escrita e dirigida por Sam Levinson, Euphoria é uma das séries mais vistas da HBO, mas ficou cercada de polêmicas após a segunda temporada. A produção já teve 25 indicações e nove vitórias no Emmy, incluindo dois prêmios para Zendaya como Melhor Atriz em Série de Drama.