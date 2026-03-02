Modelo Luana Guimarães é a única brasileira desfilando para a Bottega Veneta em Milão

A temporada de moda em Milão ganhou presença brasileira na passarela da Bottega Veneta. A modelo Luana Guimarães, agenciada pela Mix Models Agency foi a única brasileira a desfilar na apresentação que marcou a estreia da britânica Louise Trotter no comando criativo da casa italiana. Em sua primeira coleção, a designer destacou o retorno ao conceito de ateliê como eixo central do trabalho.

Natural de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Luana Guimarães cruzou a passarela com um look alinhado a essa proposta. A produção apostou em silhueta ampla e minimalista, com túnica bege estruturada sobre camisa branca de colarinho marcado e punhos alongados. A calça de textura felpuda em tom claro trouxe um contraste evidente ao visual, enquanto a bolsa carregada no ombro, reforçou o acabamento artesanal que é assinatura da grife italiana.

Com apenas dois anos de carreira, Luana Guimarães já vem construindo trajetória consistente no circuito internacional. Estreou nas passarelas globais em 2024 e, na última temporada de Paris, desfilou para a Loewe em um momento estratégico para a marca. Também soma trabalhos para Diesel, Lacoste e Zimmermann, ampliando sua inserção nas principais semanas de moda. Ao integrar o desfile da Bottega Veneta em Milão, a modelo consolida seu espaço no mercado europeu e reafirma a força das brasileiras no cenário fashion internacional.

Luana Guimarães tem apenas dois anos de carreira (Divulgação)