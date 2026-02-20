Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar

Modelo paraense Eduarda Dourado, de 15 anos, vence concurso de moda e inicia carreira internacional

Natural de Belém, o jovem reside em São Paulo, mas se mudará em breve para o exterior para dar seguimento à carreira internacional

O Liberal
fonte

Eduarda Dourado venceu a primeira edição do The Next Face, concurso que percorreu diferentes regiões do país em busca de novos talentos (Divulgação)

O nome Eduarda Dourado, agenciada pela Síntese MGT, começa a ganhar espaço na nova geração da moda brasileira. Natural de Belém, a jovem de 15 anos foi a grande vencedora da primeira edição do The Next Face, concurso que percorreu diferentes regiões do país em busca de novos talentos. A conquista rendeu um prêmio de R$ 50 mil e abriu portas para os primeiros passos profissionais no mercado fashion.

Criado com o objetivo de revelar novos rostos da moda nacional, o The Next Face reuniu milhares de inscrições em seletivas presenciais e digitais, passando por capitais e cidades estratégicas do Brasil. O projeto combinou avaliação técnica de profissionais do mercado, treinamentos intensivos e experiências práticas como desfiles, workshops e castings reais, aproximando os participantes da rotina profissional das grandes agências e do circuito fashion.

A relação com a moda surgiu ainda na infância, impulsionada pelos comentários sobre sua altura, hoje com 1,78m. “De tanto ouvir que eu poderia ser modelo, comecei a considerar essa ideia. Minha família sempre viu isso em mim, e o interesse foi surgindo naturalmente”, conta Eduarda.

VEJA MAIS

image Paraense Jordanna Maia aposta no mood Brazil Core para start do carnaval
A it-girl é conhecida por decodificar a alta moda através de temas

image Modelo brasileira Juliana Nalu é destaque em evento exclusivo no Catar
Top participou do momento ao lado de celebridades internacionais

[[(standard.Article) De óculos juliet, Alice Carvalho usa moda paraense em noite de premiação no Globo de Ouro]]

Vinda do Norte do país, ela enfrentou limitações de acesso ao mercado e o receio comum de golpes. “Aqui em Belém não tem tantas oportunidades ligadas à moda, e a gente sempre teve medo de tentar algo e acabar caindo em alguma situação errada”, relembra.

A virada aconteceu após a seletiva realizada na capital paraense, que a levou para a final nacional em São Paulo. Lá, Eduarda viveu sua primeira experiência profissional com castings, aulas de passarela e desfiles. “Foi meu primeiro desfile e eu amei. Ali tive certeza de que é essa carreira que quero seguir”, afirma.

Como parte do processo do concurso, a jovem também participou de um casting internacional e assinou contrato com a Women Management, agência com atuação em polos como Milão, Nova York e Paris. Agora, ela se dedica aos estudos, ao inglês e à preparação para iniciar a carreira em São Paulo antes de avançar para o mercado internacional.

“Eu já estava muito feliz por estar entre as finalistas. Não acreditei quando anunciaram meu nome como vencedora”, diz Eduarda, que espera inspirar outras meninas do Pará a acreditarem nos próprios sonhos.

A Síntese MGT, responsável pela realização do The Next Face, atua como uma mother agency focada no desenvolvimento estratégico de novos talentos da moda brasileira, acompanhando modelos desde o início da carreira até conexões com grandes mercados nacionais e internacionais. Em seu casting, estão Mika Santos, que estrela de grifes como Balmain e Givenchy; Venus Lee, nova musa da Valentino; e Amós Abreu, brasileiro que roubou a cena em recente desfile exclusivo para Louis Vuitton.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Moda

Eduarda Dourado
O Liberal
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda