Modelo paraense Eduarda Dourado, de 15 anos, vence concurso de moda e inicia carreira internacional

O nome Eduarda Dourado, agenciada pela Síntese MGT, começa a ganhar espaço na nova geração da moda brasileira. Natural de Belém, a jovem de 15 anos foi a grande vencedora da primeira edição do The Next Face, concurso que percorreu diferentes regiões do país em busca de novos talentos. A conquista rendeu um prêmio de R$ 50 mil e abriu portas para os primeiros passos profissionais no mercado fashion.

Criado com o objetivo de revelar novos rostos da moda nacional, o The Next Face reuniu milhares de inscrições em seletivas presenciais e digitais, passando por capitais e cidades estratégicas do Brasil. O projeto combinou avaliação técnica de profissionais do mercado, treinamentos intensivos e experiências práticas como desfiles, workshops e castings reais, aproximando os participantes da rotina profissional das grandes agências e do circuito fashion.

A relação com a moda surgiu ainda na infância, impulsionada pelos comentários sobre sua altura, hoje com 1,78m. “De tanto ouvir que eu poderia ser modelo, comecei a considerar essa ideia. Minha família sempre viu isso em mim, e o interesse foi surgindo naturalmente”, conta Eduarda.

Vinda do Norte do país, ela enfrentou limitações de acesso ao mercado e o receio comum de golpes. “Aqui em Belém não tem tantas oportunidades ligadas à moda, e a gente sempre teve medo de tentar algo e acabar caindo em alguma situação errada”, relembra.

A virada aconteceu após a seletiva realizada na capital paraense, que a levou para a final nacional em São Paulo. Lá, Eduarda viveu sua primeira experiência profissional com castings, aulas de passarela e desfiles. “Foi meu primeiro desfile e eu amei. Ali tive certeza de que é essa carreira que quero seguir”, afirma.

Como parte do processo do concurso, a jovem também participou de um casting internacional e assinou contrato com a Women Management, agência com atuação em polos como Milão, Nova York e Paris. Agora, ela se dedica aos estudos, ao inglês e à preparação para iniciar a carreira em São Paulo antes de avançar para o mercado internacional.

“Eu já estava muito feliz por estar entre as finalistas. Não acreditei quando anunciaram meu nome como vencedora”, diz Eduarda, que espera inspirar outras meninas do Pará a acreditarem nos próprios sonhos.

A Síntese MGT, responsável pela realização do The Next Face, atua como uma mother agency focada no desenvolvimento estratégico de novos talentos da moda brasileira, acompanhando modelos desde o início da carreira até conexões com grandes mercados nacionais e internacionais. Em seu casting, estão Mika Santos, que estrela de grifes como Balmain e Givenchy; Venus Lee, nova musa da Valentino; e Amós Abreu, brasileiro que roubou a cena em recente desfile exclusivo para Louis Vuitton.