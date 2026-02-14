Paraense Jordanna Maia aposta no mood Brazil Core para start do carnaval

Ao som do hit do ano “É Carnaval no Brasil”, de Marina Sena, neste sábado (14), a paraense Jordanna Maia revelou, em suas redes sociais, que está confirmada no Camarote N1. Pelo segundo ano consecutivo, a it-girl assume apresentação de um dos espaços mais disputados da Marquês de Sapucaí.



A it-girl, conhecida por decodificar a alta moda em cada aparição diante das telas, promete superar as expectativas com os figurinos assinados pela stylist Rita Lazarotti, reforçando sua marca fashionista com produções que conectam as principais tendências de moda ao brilho e à grandiosidade da Sapucaí.

VEJA MAIS

A agenda da influenciadora começa já neste domingo (15), com o tema “Made Brasil com S”, traduzido em uma das melhores composições de Jordanna no Carnaval. Ao longo da semana, ela comandará entrevistas exclusivas com convidados icônicos, consolidando seu nome como um dos principais rostos da folia em 2026.

Videomaker: @thiagosalesdop e @_fellipesales; assessoria: @rafaelfvicctor e @giovannadalessandro; beauty: @edu333; conteúdo: @giovanaclaramaia; look: @tann.swim (@eusebiomendonca)