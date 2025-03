Jordanna Maia resgata a magia da lenda das águas e mergulha no folclore paraense; veja

No último dia do carnaval carioca, o encanto das águas amazônicas tomou conta da Marquês de Sapucaí. Jordanna Maia resgatou a magia das lendas das águas e mergulhou no folclore paraense com um look deslumbrante, com styling assinado por Daniel Ueda. Incorporando o mistério do boto-cor-de-rosa, a força da boiúna e a sedução de Iara, a produção levou a riqueza da cultura amazônica para o Camarote N°1.

VEJA MAIS

Jordanna Maia

Com um figurino que combina sofisticação e ousadia, o figurino teve mais de 4 mil aplicações de cristais bordados que marcaram a silhueta com detalhes que remetem a escamas e movimentos aquáticos. Os detalhes brilhantes evocam a magia dos rios amazônicos, enquanto a transparência confere leveza e fluidez à produção. Uma homenagem impecável à riqueza cultural do Norte, celebrando a ancestralidade e a força dos mitos amazônicos no carnaval.

“Levar a cultura do meu estado para um palco tão grandioso como a Sapucaí é uma emoção indescritível. Escolhi o look de hoje me valendo de uma imagem mais potente, mais forte, que até então nunca usei no carnaval. A proposta é despertar a curiosidade das pessoas. Quero contar a história do meu estado, das minhas raízes, e poder representar nossas lendas em um dos maiores espetáculos do mundo é um verdadeiro orgulho", analisa Jordanna.

Em seu terceiro ano consecutivo no espaço, a influenciadora esbanjou simpatia ao lado das amigas Sabrina Sato, Sheron Menezzes e Lore Improta. Ao som de MC Daniel e Xand Avião, a noite glamourosa se completou com Nicolas Prattes, Silvia Braz, Malu Borges, Mell Muzzillo, Letticia Munniz, Antonio Oliva e um time de estrelas.