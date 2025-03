Grande Rio fica em 2º lugar no Carnaval do Rio de Janeiro; diferença para a campeã foi de um décimo

A Escola Unidos da Grande Rio, de Duque de Caxias, ficou em 2º lugar do Carnaval do Rio de Janeiro em 2025. A escola só não superou a Beija-Flor, que se consagrou a grande campeã por um décimo de diferença. No próximo sábado, dia 08, a Grande Rio estará de volta à Avenida com o samba-enredo "Pororocas Parawaras: As águas dos meus encantos nas contas do curimbó", para brilhar no Desfile das Campeãs.

Com um enredo que fez a Sapucaí vibrar, a Grande Rio levou o público a uma viagem pelas águas do Pará, abordando o encontro entre as Princesas Turcas Ajuremadas e as Encantarias da Amazônia. O desfile foi uma verdadeira imersão nas tradições da região amazônica, com elementos de carimbó, pajelanças, igarapés, incensos, e terreiros de Tambor de Mina. A escola trouxe para a Avenida danças e crenças típicas da Amazônia, criando uma atmosfera mística e envolvente.

VEJA MAIS

Avaliação e apuração

As escolas de samba do Rio de Janeiro foram avaliadas em nove categorias: bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. Cada quesito foi julgado por quatro jurados, e a menor nota foi descartada para garantir mais equidade na avaliação.

A apuração das notas foi transmitida ao vivo pela TV Globo/TV Liberal, permitindo que o público acompanhasse cada momento da disputa pelo título do Carnaval 2025.

Desfile das Campeãs

Além da Beija-Flor, as demais escolas que participarão do Desfile das Campeãs são:

Beija-Flor - 270 pontos

- 270 pontos Grande Rio - 269.9 pontos

- 269.9 pontos Imperatriz - 269.8 pontos

- 269.8 pontos Viradouro - 269.4 pontos

- 269.4 pontos Portela - 269.4 pontos

- 269.4 pontos Mangueira - 269.4 pontos