Neguinho da Beija-Flor se despede da Sapucaí hoje (3) após 50 anos como intérprete da escola

A Beija-Flor de Nilópolis será a segunda escola a desfilar nesta segunda-feira (03/03) no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, com previsão de entrada entre 23h20 e 23h30. O desfile marca a despedida de Neguinho da Beija-Flor, que, após 50 anos, interpreta pela última vez o samba-enredo da escola.

Aos 75 anos, o cantor encerra sua trajetória como intérprete oficial da agremiação, função que desempenhou ao longo de cinco décadas. Em entrevista ao programa Fantástico, no último domingo, Neguinho explicou que a decisão de se aposentar já vinha sendo amadurecida há três anos. Inicialmente, ele preparava um substituto, Bakaninha, que faleceu em um acidente de carro, fator que influenciou sua decisão de encerrar a carreira na avenida.

Ao longo de sua trajetória, Neguinho marcou o carnaval com sua voz inconfundível e seu tradicional grito de guerra: "Olha a Beija-Flor aí, gente!". Durante a entrevista, ele destacou a exigência física de atuar como intérprete de um desfile, comparando a função à de um maratonista. “Você tem que cantar uma hora e meia sem descanso, repetindo a mesma música. É dificílimo”, disse à Maju Coutinho.

Neguinho também relembrou momentos marcantes na história da escola, incluindo sua participação no desfile em que o então príncipe Charles, hoje rei da Inglaterra, esteve no Brasil. Entre os carnavais mais emblemáticos de sua trajetória, destacou os enredos "Sonhar com Rei dá Leão" e "Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia".

Sobre o futuro, o intérprete garantiu que não aceitaria convites para cantar por outra escola, reafirmando sua ligação com a Beija-Flor. “No caso, até se for empurrando o carro, ajudando na harmonia, é Beija-Flor sempre, Beija-Flor até o fim”, afirmou.

Para enfrentar a despedida, Neguinho revelou que conta com o apoio de uma psicóloga e seguirá o conselho de levar um cartaz com a palavra “Obrigado” ao desfile.