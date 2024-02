Neguinho da Beija-Flor tieta Paulo Henrique Ganso: 'Sou um flamenguista fã deste tricolor'

O cantor e compositor Neguinho da Beija-Flor, conhecido pelo seu forte apoio ao Flamengo, usou as redes sociais para expressar sua admiração por Paulo Henrique Ganso, jogador do Fluminense. Em uma publicação ao lado de sua esposa, torcedora tricolor, e do camisa 10 do Flu, o sambista destacou o encontro em um dos camarotes durante o Carnaval do Rio.

Neguinho, a esposa e o meia do Santos se encontraram no carnaval do Rio de Janeiro. (Reprodução Instagram)

"Sou um flamenguista fã deste jogador tricolor de categoria", afirmou Neguinho da Beija-Flor, demonstrando respeito pelo atleta. Ele também mencionou a felicidade de sua esposa Elaine, torcedora do Fluminense, em encontrar Ganso, jogador que ele admira bastante. "Nesta noite a alegria foi da minha esposa Elaine, que é tricolor e fã deste jogador que eu admiro imensamente. Olha o Paulo Henrique Ganso aí, gente!!".

Neguinho da Beija-Flor é conhecido por sua forte ligação com o Flamengo e é presença frequente nos jogos do clube no Maracanã, acumulando diversas demonstrações de apoio à equipe rubro-negra ao longo dos anos.