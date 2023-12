Esposa de Ganso revela que Haaland se recusou a tirar fotos com filhos de jogadores do Fluminense

Giovanna Costi, esposa do meio-campista do Fluminense Ganso, comentou em um post nas redes sociais nesta quarta-feira (20) que Haaland, atacante do Manchester City, teria se recusado a tirar fotos com os filhos de alguns jogadores do Fluminense, que o encontraram em um shopping em Jedá, na Arábia Saudita.

"Foi horrível. Henrico está horrorizado! Era fã! Não quer nem falar no nome agora…Tinha apenas 6 crianças. Não puderam se aproximar, ele nem deu um tchau de longe. Fingiu que não existiam", comentou a esposa do jogador paraense.

Em resposta a uma seguidora, Giovanna afirmou que as crianças ficaram tristes com a reação do jogador, que está na Arábia Saudita, mas não tem condições de jogo, devido lesão no tornozelo.

"As crianças ficaram muito tristes! Qual a chance de encontrarem um ídolo (antes disso acontecer, né) assim? Na rua. Não tinha ninguém lá, vazio. Não levaria mais que 5 segundos! Enfim. Até na dor, se aprende, né? Com certeza essas crianças tirarão algo de bom do dia de hoje!", disse Giovanna.

Fluminense e Manchester City se enfrentam na final do Mundial de Clubes nesta sexta-feira, em Jedá, na Arábia Saudita, às 15h (de Brasília).