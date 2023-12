Jornal inglês critica Fluminense antes de final do Mundial de Clubes: 'time de aposentados'

A decisão do Mundial de Clubes da FIFA está definida. O Fluminense, representante brasileiro, enfrentará o poderoso Manchester City, na Arábia Saudita. Enquanto o mundo se prepara para o grande embate, a imprensa inglesa já começou a repercutir sobre o desafiante Tricolor das Laranjeiras.

Em uma análise publicada pelo jornal The Telegraph nesta quarta-feira (20), o jornalista Sam Wallace comparou o time brasileiro a um grupo de aposentados e sugeriu que o Fluminense deveria considerar a participação no Soccer Aid, torneio beneficente destinado a ex-atletas.

O destaque da crítica recaiu sobre as idades de boa parte dos jogadores do Fluminense, com nomes conhecidos como Marcelo e Felipe Melo, ambos com 35 e 40 anos, respectivamente, sendo alvos de ironias. Outros veteranos, como Fábio, Paulo Henrique Ganso, Germán Cano e Keno, todos com mais de 33 anos, também foram mencionados de maneira satírica.

"Em sua primeira final de Mundial de Clubes, o Manchester City enfrenta um adversário improvável ao título: um time brasileiro com sete veteranos do futebol", inicia o artigo, destacando a peculiaridade da situação.

A matéria ressalta uma semelhança no estilo de jogo entre o Fluminense de Diniz e o City de Guardiola, mas levanta questionamentos sobre se a equipe brasileira conseguirá adotar a mesma postura diante do desafio representado pelos ingleses.

"O Fluminense, de Fernando Diniz, que tem abordagem baseada na posse de bola de Pep Guardiola, precisa agora decidir se seguirá esta crença na final, contra o time mais formidável do futebol mundial", conclui o texto.

O confronto entre Fluminense e Manchester City está marcado para sexta-feira (22), às 15h, no estádio King Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita.