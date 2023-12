Jornalista diz que John Kennedy, do Fluminense, homenageia traficante ao fazer gol; vídeo

O Fluminense venceu o Al Ahly (EGI) por 2 a 0 na semifinal do Mundial, com um dos gols sendo marcado por John Kennedy, que comemorou de sua forma tradicional fazendo o urso. Em programa da UOL News Esporte, nesta terça-feira (19), o jornalista Julio Gomes fez um comentário sobre esse gesto realizado pelo atacante, o acusando de homenagear traficante do Rio de Janeiro.

“Ele tem uma coisa que a gente pode julgar. Quando ele comemora gol fazendo alusão a um traficante carioca. Isso a gente pode falar”, afirmou ele.

Algumas horas depois, o mesmo publicou um texto pedindo desculpas ao “John Kennedy, ao Fluminense e ao jornalismo”. Ele acabou falando que ouviu esse boato e que pode ter caído em uma fake news.