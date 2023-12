FERJ confirma jogo do Flamengo no Mangueirão e não descarta Vasco, Fluminense e Botafogo

Tudo confirmado. A partida entre Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ, pela 5ª rodada Campeonato Carioca está confirmada para Belém. O jogo está marcado para ocorrer no dia 31 de janeiro de 2024, ainda sem horário definido, no novo Mangueirão. A capital paraense também poderá receber partidas de outros clubes. A informação foi confirmada pelo O Liberal junto à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

Após rumores de que a partida do Flamengo em Belém seria cancelada, a FERJ informou ao O Liberal, que a partida do Mengão irá ocorrer normalmente. O presidente da FERJ, Rubens Lopes e o da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, conversaram sobre partidas de clubes cariocas no novo Mangueirão e a FPF recebeu o “nada a apor” da FERJ.

Uma outra situação informada pela FERJ é o desejo de ser a “embaixada” do futebol paraense no Rio de Janeiro. A tendência é que as federações conversem na busca por mais partidas de clubes do Rio de Janeiro no Mangueirão e a possibilidade de ocorrer são grandes. O governo do Estado recebeu algumas propostas de partidas do Cariocão em Belém, envolvendo além do Flamengo, o Vasco, Botafogo e o Fluminense, porém, nada confirmado ainda, já que Remo, Paysandu, além do Santa Rosa, utilizarão o Mangueirão de forma intensa neste início de temporada.

Veja a nota na íntegra repassada pela FERJ ao O Liberal

“Em diálogo hoje pela manhã entre os presidentes Ricardo Paul e Rubens Lopes, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro recebeu o nada a opor e apoio da Federação Paraense de Futebol para o jogo Sampaio Corrêa x Flamengo e confirma a realização da partida em Belém no dia 31 de janeiro.

Rubens Lopes disse ainda da fundamental importância da Federação Paraense em abrir as portas do seu estado para o filiado carioca, o Flamengo, e pede que a FERJ seja considerada a embaixada do futebol do Pará no Rio de Janeiro”.