Imprensa carioca especula cancelamento de jogo do Flamengo em Belém; FPF rebate

O jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa, marcado para o dia 31 de janeiro, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, no estádio Mangueirão, foi alvo de uma boataria gerada na imprensa carioca, dando conta de que o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, teria minimizado a estada rubro-negra em terras paraenses. Segundo a informação, a fala do dirigente teria sido proferida na CBF, entidade sediada no estado do Rio de Janeiro.

Conforme a publicação do jornalista Renan Moura, da rádio Globo e CBN, o posicionamento de Ricardo teria desagradado a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), que, por sua vez, estaria disposta a retirar a partida da praça de esportes paraense e levá-la para outra capital, prioritariamente da região nordeste.

A ideia de trazer uma partida do Campeonato Carioca para Belém vinha sendo costurada há meses, através de uma estratégia da FERJ, que pretende poupar o gramado do Maracanã, onde o time manda seus jogos, e, para isso, vem costurando a realização de alguns jogos fora do Rio de Janeiro, aproveitando a popularidade do time carioca em todo país.

Gluck Paul rebate informação

Entretanto, o presidente Ricardo Gluck Paul, ao ser questionado pela reportagem de O Liberal, rechaçou qualquer tipo de fala atribuída a ele, que desmereça a importância da partida em Belém. "Da minha parte, totalmente infundado. Jamais dei nenhuma declaração sobre o Flamengo. Pelo contrário, considero um evento para nosso Estado", disse.

Desde que assumiu a presidência da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul tem se articulado junto às lideranças estaduais para trazer ao Pará eventos ligados ao futebol. O último foi a partida entre Brasil e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no último dia 8 de setembro.

Ricardo disse ainda que não há nenhum empecilho para a realização da partida, que segue garantida. "Da parte da FPF está tudo ok para o jogo", completou.

A última vez em que o Flamengo esteve em Belém foi no dia 3 de abril de 2013, em partida contra o Remo, pela primeira fase da Copa do Brasil. Com o estádio lotado, os rubro-negros venceram o time paraense por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Rafinha, aos 9 minutos do segundo tempo. No jogo de volta, realizado na cidade de Volta Redonda (RJ), o Flamengo eliminou o Remo ao vencer a partida por 3 a 0, com “hat-trick” do atacante Hernane Brocador.