Flamengo em Belém: Relembre a última vez em que o Mengão jogou no Mangueirão; vídeo

O Flamengo estará de volta a Belém após quase 11 anos. O clube rubro-negro fará uma partida na capital paraense pelo Campeonato Carioca de 2024, no dia 31 de janeiro, no novo Mangueirão. A informação foi confirmada por uma fonte ao O Liberal e em seguida confirmada pelo Governo do Estado. A última vez em que o clube da Gávea esteve em Belém foi pela primeira fase da Copa do Brasil de 2013, contra o Remo.

O último encontro do Mengão com os torcedores paraenses ocorreu no dia 3 de abril de 2013, em partida válida pela Copa do Brasil. O clube carioca enfrentou o Remo com o Mangueirão lotado e venceu o jogo pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo atacante Rafinha, aos 9 minutos do segundo tempo. No jogo de volta, que ocorreu no Estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ), o Flamengo eliminou o Remo ao vencer o Leão Azul por 3 a 0, com “hat-trick” do atacante Hernane Brocador.

Rafinha (ao centro) foi quem marcou o gol do Mengão diante do Remo (Everaldo Nascimento / O Liberal)

Na última partida em Belém, o Mengão contou com alguns jogadores famosos, como o goleiro Felipe, que estava na Segundinha do Parazão neste ano, e conquistou o acesso com o Santa Rosa à elite do futebol paraense, o lateral direito Léo Moura, o atacante Hernane Brocador, além do técnico Jorginho, que foi tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira como jogador em 1994.

A temporada de 2013 terminou com o Flamengo campeão da Copa do Brasil, ao vencer o Athletico-PR na grande final, conquistando o seu tricampeonato à época.

Veja as esquipes de Remo x Flamengo que jogaram em 2013 no Mangueirão

Remo: Fabiano; Henrique, Zé Antônio, Carlinhos Rech e Walber; Nata, Gerônimo (Jhonnatan), Diego Capela (Clébson) e Berg; Val Barreto (Fábio Paulista) e Leandro Cearense. Técnico: Flávio Araújo.

Flamengo: Felipe; Léo Moura (Renato), Wallace Reis, Renato Santos e João Paulo; Amaral, Elias, Gabriel, Rodolfo (Cleber Santana), Rafinha (Nixon) e Hernane. Técnico Jorginho.