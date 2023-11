Adversário do Flamengo em jogo no Mangueirão deve ser definido no dia 27 de novembro, pela Ferj

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) divulgou ter chegado a um acordo com o Flamengo para que dispute uma partida do Campeonato Carioca de 2024 em Belém, no Mangueirão. A data prevista é 31 de janeiro, mas ainda é necessária a confirmação pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), assim como do adversário rubro-negro da ocasião. De acordo com apuração de O Liberal, a tabela básica do Cariocão será divulgada no dia 27 de novembro.

Na ocasião, ocorrerá, na sede da Ferj, o congresso técnico com os clubes que disputarão a competição, a partir das 15h. Só depois disso será conhecido o adversário do Flamengo em Belém. A partida será provavelmente pela primeira ou pela segunda rodada do estadual.

O Campeonato Carioca de 2024 será disputado por 12 equipes. Além do Fla, também estão garantidos no torneio Fluminense, Vasco, Botafogo, Volta Redonda, Audax Rio, Nova Iguaçu, Portuguesa-RJ, Bangu, Madureira, Boavista e a principal novidade, o Sampaio Corrêa de Saquarema, que conquistou o acesso este ano e substitui o Resende, rebaixado na última edição.