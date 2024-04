Com novidades, Cametá inicia trajetória na Série D de 2024 diante do Altos-PI

O Cametá dá a largada na disputa da Série D neste final de semana. No domingo (28), o Mapará Elétrico encara o Altos-PI pela primeira rodada do principal torneio da equipe na temporada. A partida ocorre no estádio Parque do Bacurau, em Cametá, a partir das 16h.

O time da casa chega para o duelo desmotivado, após campanha ruim no Campeonato Paraense. Diferentemente do que ocorreu no estadual do ano passado, o Mapará não teve bons resultados no torneio de 2024 e foi eliminado ainda na primeira fase, ficando com a 9ª colocação.

Já o Altos-PI chega motivado após o título do Campeonato Piauiense, conquistado há 20 dias. Na final, o Jacaré bateu o Parnahyba, nos pênaltis, para faturar o caneco estadual, que não vinha há três temporadas.

Desde o final dos estaduais, ambas as equipes foram ao mercado. O Cametá renovou contrato de alguns destaques da equipe no Parazão e trouxe destaques de outras equipes no torneio. Entre eles estão o volante Alysson (ex-Santa Rosa), o zagueiro Marlon (ex-Tuna) e meia Douglas Lima (ex-Tapajós).

Já o Altos-PI focou na dispensa de atletas antes da Série C. Ao todo, seis jogadores tiveram contratos rescindidos após o Piauiense. Por outro lado, a diretoria não tem investido muito em reforços e trouxe, até o momento, apenas o zagueiro Yan, destaque do Parnahyba. No entanto, o executivo de futebol do clube garante que novas peças devem chegar em breve.

Série D

Em 2024, 64 clubes disputam a Série D do Brasileirão, que foram divididos em oito grupos com oito equipes. Os times jogam entre si dentro de cada chave e os quatro melhores avançam aos mata-matas.

O Cametá está no Grupo A2 do torneio. Ao lado do Mapará, compõe a chave Maranhão-MA, Moto Club-MA, Águia de Marabá, River-PI, Fluminense-PI, Altos-PI e Tocantinópolis-TO.