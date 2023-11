Flamengo em Belém: Mengão pega o Sampaio Corrêa-RJ no Mangueirão pelo Campeonato Carioca; veja data

O Campeonato Carioca 2024 já possui confrontos e datas das partidas e, o jogo do Flamengo, em Belém, já tem adversário definido. A federação de Futebol do Rio (FERJ) definiu o formato de disputa do Cariocão e divulgou os confrontos das equipes. Marcado para o dia 31 de janeiro ou 1 de fevereiro, o Flamengo jogará contra o Sampaio Corrêa-RJ, no Mangueirão, em partida válida pela 5ª rodada estadual.

VEJA MAIS

A abertura da competição está marcada para o dia 17 ou 18 de janeiro. São 12 clubes na disputa pelo título do Caiocão, com pontos corridos, sendo os quatro primeiros passando para as semifinais. Os representantes dos clubes participaram Congresso Técnico realizado pela FERJ, que aproveitou para divulgar a tabela prévia da competição. O primeiro clássico do campeonato será disputado entre Flamengo x Vasco, pela 6ª rodada.

VEJA MAIS

O Mengão mandará algumas partidas do Campeonato Carioca fora do Rio de Janeiro (RJ), para poupar o gramado do Maracanã, local onde costuma mandar suas partidas. Uma articulação entre o Governo do Estado e o clube da Gávea, permitiu a realização da partida na capital paraense, que não recebe o Flamengo há quase 11 anos. A última vez em que o Mengão esteve em Belém foi no dia 3 de abril de 2013, pela primeira fase da Copa do Brasil, diante do Remo, no Mangueirão. A partida terminou com o triunfo da equipe carioca por 1 a 0, que avançou na competição, após a realização do jogo de volta, vencido também pelo Flamengo, dessa vez por 3 a 0.

VEJA MAIS

Atualmente a equipe carioca está na segunda posição no Campeonato Brasileiro, com 62 pontos, mesma pontuação do Palmeiras-SP, líder do Brasileiro, ficando atrás do Verdão no saldo de gols. O Flamengo é o maior campeão carioca com 37 conquistas.

Confira a tabela completa do Mengão na primeira fase do Carioca 2024

Rodadas

1ª – 17 ou 18 de janeiro – Flamengo x Audax

2ª – 20 ou 21 de janeiro – Nova Iguaçu x Flamengo

3ª – 23 ou 24 de janeiro – Flamengo x Volta Redonda

4ª – 27 ou 28 de janeiro – Flamengo x Portuguesa

5ª – 31 de janeiro ou 1 de fevereiro – Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ

6ª – 3 ou 4 de fevereiro – Vasco x Flamengo

7ª – 7 ou 8 de fevereiro – Flamengo x Botafogo

8ª - 14 ou 15 de fevereiro – Bangu x Flamengo

9ª – 17 ou 18 de fevereiro – Flamengo x Boavista

10ª – 24 ou 25 de fevereiro – Flamengo x Fluminense

11ª – 02 ou 03 de março – Flamengo x Madureira