Goleiro Felipe, ex-Flamengo e destaque no Santa Rosa, relembra último jogo do rubro-negro em Belém

Pouco mais de dez anos depois, o Flamengo volta a atuar em solo paraense e disputará partida válida pelo Campeonato Carioca de 2024, em 31 de janeiro, no Mangueirão, informação confirmada pelo governo do estado. Antes disso, a última vez que a equipe rubro-negra atuou em Belém foi em 2013, em partida contra o Clube do Remo, válida pela Copa do Brasil.

Atualmente no Santa Rosa, de Icoaraci, o goleiro Felipe estava em campo na época com a equipe carioca, e mesmo não sendo sua primeira atuação em solo paraense, segundo ele, a passagem ficou marcada para ele e para a equipe na época.

“Ficou marcada pela festa das duas torcidas, o estádio bem cheio, foi muito lindo! Se eu não me engano, o gol foi do Rafinha e, na época, a Copa do Brasil se ganhasse por 2 gols de diferença, eliminava o jogo de volta, e o que lembro é que nossa ideia era eliminar o jogo de volta, mas não conseguimos. Esse ano o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, essa é a melhor lembrança”, disse.

Segundo o goleiro sua presença na torcida rubro-negra em 2024 está praticamente confirmada. “Caso esteja em Belém, lógico que irei ver o jogo”, afirmou.

O goleiro Felipe foi uma das peças-chave para o acesso do Santa Rosa ao Campeonato Paraense 2024. Em partida válida pela Série B1, contra Santos-PA, no final de outubro, a decisão foi nos pênaltis e Felipe defendeu uma das tentativas dos rivais, o que garantiu o acesso da equipe à elite do futebol paraense depois de 10 anos.