Ex-Flamengo e Seleção Brasileira é alvo do Santa Rosa para comandar a equipe no Parazão

Depois da saída de Netão, o Santa Rosa segue em busca de um técnico para comandar a equipe no Parazão de 2024. Nesta sexta-feira (24), um novo nome apareceu como cotado para assumir o Santinha: o ex-lateral Athirson, que defendeu grandes equipes do Brasil nos anos 2000. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Macaco-Prego.

Segundo a apuração, o Santa Rosa fez uma proposta para Athirson e aguarda uma resposta do ex-jogador. Caso aceite a oferta, o Santinha será a sétima equipe comandada pelo treinador de 46 anos.

Como técnico, Athirson trabalhou no Blumenau-SC, Goytacaz-RJ, Alecrim-RS, Tocantins-TO, Flamengo-PI e São Cristóvão-RJ. Ao todo, o treinador esteve à frente de uma equipe em 32 partidas, obtendo oito vitórias.

Carreira como jogador

A trajetória de Athirson como técnico ainda é curta, mas longa como jogador. Revelado pelo Flamengo-RJ, o ex-lateral já atuou, no Brasil, por Santos-SP, Juventude-SP, Cruzeiro-MG, Botafogo-RJ, Brasiliense-DF, Portuguesa-SP e Duque de Caxias-RJ. Fora do país, o ex-atleta vestiu as camisas de Juventus-ITA e Bayer Leverkusen-ALE. Além disso, Athirson jogou a Copa das Confederações de 1999 e as Olimpíadas de 2000 pela Seleção Brasileira.

Outros contatos

Além de Athirson, o Santa Rosa procurou outro ex-jogador para assumir a equipe no Parazão. A opção foi o ex-atacante Reinaldo, de 44 anos. Quando era atleta, ele atuou no Flamengo-RJ, São Paulo-SP, Botafogo-RJ, Santos-SP, Bahia-BA e Figueirense-SC, além do Boavista-RJ. Jogou também na França, Japão, Coreia do Sul, China e na Índia.