Herói do acesso, goleiro Felipe não renova com o Santa Rosa para o Parazão de 2024

Herói do acesso do Santa Rosa à elite do Campeonato Paraense, o goleiro Felipe não deve continuar no Macaco-Prego para a disputa da Primeira Divisão do Parazão de 2024. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Santinha.

A apuração descobriu que Felipe, que está longe do Pará desde a final da Segundinha, recebeu propostas de clubes de fora do estado. Essas ofertas foram avaliadas pelo atleta como "mais vantajosas" do que aquela oferecida pelo Santa Rosa.

Com ampla rodagem pelo futebol brasileiro, Felipe ganhou destaque no futebol nacional entre os anos de 2008 e 2014, quando defendeu as cores dos dois clubes com mais torcida do país: Flamengo e Corinthians. Pelas equipes, o jogador conquistou duas Copas do Brasil.

Já no fim da carreira, Felipe defendeu equipes de divisões inferiores do Brasil até chegar no Santa Rosa, no meio do ano. Durante a disputa da Segundinha do Parazão, o goleiro foi um dos destaques da equipe e teve como ponto alto a disputa das semifinais contra o Santos-PA. Na partida, Felipe pegou o pênalti decisivo que classificou o Santinha à Primeira Divisão do campeonato estadual.

Além de encontrar um substituto para o arqueiro, o Santa Rosa precisará encontrar uma solução para o comando técnico. O treinador Netão, que classificou a equipe à elite do Parazão, não aceitou a proposta de renovação do Macaco-Prego. Portanto, até o momento, a equipe de Belém está sem técnico para 2024.