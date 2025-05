Tottenham x Bodo Glimt: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/05) pela Liga Europa

Tottenham x Bodo Glimt disputam hoje, quinta-feira (01/05), a semifinal da Liga Europa. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Reino Unido. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Tottenham x Bodo/Glimt ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Band e pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira fase, o Tottenham ficou em 4° lugar com 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 17 gols marcados e 9 gols sofridos. Nas oitavas e quartas de final, o time eliminou o AZ, após derrota de 1 a 0 e vitória de 3 a 1; e superou o Eintracht Frankfurt, com um empate de 1 a 1 e uma vitória de 1 a 0.

Já o Bodo-Glimt foi o 9° colocado da mesma etapa com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 14 gols marcados e 11 gols sofridos. Em seguida, a equipe superou o Olympiacos, com uma vitória de 3 a 0 e uma derrota de 2 a 1; e eliminou o Lazio nos pênaltis, após uma vitória de 2 a 0 e uma derrota de 3 a 1.

VEJA MAIS

Tottenham x Bodø Glimt: prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Spence, Danso, Davies, Udogie; Bervall, Gray, Maddison; Johnson, Solanke, Mathys Tel (Kulusevski).

Bodø-Glimt: Nikita Haikin, Fredrik Sjovold, Villads Nielsen, Jostein Gundersen, Fredrik Bjorkan, Patrick Berg, Ulrik Saltnes, Hakon Evjen, Andreas Helmersen, Kasper Hogh, Jens Hauge.

FICHA TÉCNICA

Tottenham x Bodø/Glimt

Europa League

Local: Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Reino Unido

Data/Horário: 01 de maio de 2025, 16h