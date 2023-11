Parazão: Netão não fica no Santa Rosa e clube conversa com técnico que jogou no Flamengo e São Paulo

O Santa Rosa é o único clube sem técnico para a disputa do Campeonato Paraense 2024. A equipe que conquistou o acesso à elite do futebol, comandando pelo técnico Netão, porém, o treinador não aceitou a proposta da diretoria do Santinha e não irá permanecer no clube e retorna à base do Paysandu. O clube de Icoaraci tenta um novo nome para a temporada 2024 e um deles é de Reinaldo, ex-jogador do Flamengo-RJ e São Paulo-SP. A informação foi confirmada pelo O Liberal com uma fonte.

VEJA MAIS

A diretoria do Santa Rosa busca nomes para suprir a ausência de Netão e o nome do ex-atacante Reinaldo é a “bola da vez” no clube. Reinaldo, de 44 anos, encerrou a carreira como atleta em 2019, atuando pelo Brasiliense-DF e iniciou na nova profissão em 2020, pelo Inter de Lages-RS. Comandou as categorias de base do Perilima-PB, Nacional de Patos-PB, além do Carlos Renaux-SC. Seu último clube foi o Maricá-RJ.

Reinaldo atuou no Flamengo-RJ, São Paulo-SP, Botafogo-RJ, Santos-SP, Bahia-BA e Figueirense-SC, além do Boavista-RJ. Jogou também na França, Japão, Coreia do Sul, China e na Índia. As tratativas com o Santa Rosa para comandar o time no Parazão estão caminhando e, conta com a aprovação de Paulo Marcel Merabet, o Roma, ex-atacante do Flamengo, que atuou com Reinaldo no clube da Gávea e hoje é presidente do Santa Rosa.