Parazão: Santa Rosa negocia com lateral bicampeão da Libertadores com Flamengo e Santos

O Santa Rosa, de Icoaraci, garantiu o acesso à elite do futebol paraense após 13 anos, e agora mira seus esforços na busca por reforços para a disputa do Parazão de 2024. A diretoria do clube iniciou negociações para contar com o lateral direito Pará, 37 anos, ex-Santos, Flamengo-RJ e Grêmio-RS.

O experiente defensor, Pará, teve passagens discretas por Brusque-SC e Portuguesa em 2022, ano que deixou o Santos-SP. O lateral teve 100% de aproveitamento no Metalúrgicos e foi um dos destaques da equipe na campanha até a fase final da zona leste na Copa Martins Neto, no campeonato de várzea de São Paulo (SP).

O lateral dedicou boa parte da carreira ao Santos, com 292 jogos e cinco títulos ao longo de seis anos, clube que foi campeão da Libertadores e defendeu em duas passagens distintas, entre 2008-2012 e 2019-202. Ele também teve uma passagem duradoura pelo futebol carioca, quando atuou pelo Flamengo, sendo 205 partidas, de janeiro de 2015 a junho de 2019 e fez parte do elenco campeão da Libertadores, Brasileiro e Carioca daquele ano. Já no Grêmio, foram 170 vezes em campo nas três temporadas em Porto Alegre (RS), mas sem títulos com o Tricolor.

Com a conquista do acesso à elite do Parazão, o Santa Rosa se unirá a Clube do Remo, Paysandu, Águia, Cametá, Castanhal, Caeté, São Francisco, Tuna Luso, Bragantino, Tapajós e Canaã na disputa pelo título do maior estadual da região Norte do país.