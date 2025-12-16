Eldense x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa del Rey Eldense e Real Sociedad jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Thalles Leal 16.12.25 16h00 Real Sociedad vem de uma derrota de 2 a 1 para o Girona (X/ @RealSociedad) Eldense x Real Sociedad disputam hoje, terça-feira (16/12), a segunda rodada da Copa del Rey. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Nuevo Pepico Amat, em Elda, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações: Onde assistir Eldense x Real Sociedad ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Eldense empatou sem gols com o Cartagena, perdeu para o Antequera por 3 a 1, venceu o Almería por 2 a 1, empatou com o Alcorcón por 1 a 1 e venceu o Tarazona por 1 a 0. Já o Real Sociedad passou por uma vitória de 3 a 1 sobre o Osasuna, uma derrota de 3 a 2 para o Villarreal, uma vitória de 2 a 0 sobre o Reus, uma derrota de 1 a 0 para o Alavés e outra de 2 a 1 para o Girona. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Liga Inglesa e Copa del Rey movimentam o futebol nesta terça-feira Cardiff x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa da Liga Inglesa Cardiff e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Guadalajara x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa del Rey Guadalajara e Barcelona jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Eldense x Real Sociedad: prováveis escalações Eldense: Vila; Clemente, Smand, Serradell, Ruiz; Molina, Calvo, Quintana; Fidel, Dioni, Bellari. Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Gorrotxategi; Kubo, Mendez, Soler, Karrikaburu; Guedes. FICHA TÉCNICA Eldense x Real Sociedad Copa del Rey Local: Estádio Nuevo Pepico Amat, em Elda, Espanha Data/Horário: 16 de dezembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real Sociedad Eldense jogos de hoje Copa del Rey COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Rei da Espanha Sporting Gijón x Valencia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa del Rey Sporting Gijón e Valencia jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 16.12.25 16h00 Copa do Rei da Espanha Guadalajara x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa del Rey Guadalajara e Barcelona jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 16.12.25 16h00 Copa do Rei da Espanha Eldense x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa del Rey Eldense e Real Sociedad jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 16.12.25 16h00 Copa da Liga Inglesa Cardiff x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa da Liga Inglesa Cardiff e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu 11.12.25 12h33 PREÇO Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026 Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa 16.12.25 23h17 Futebol Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos' A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida 15.12.25 17h36 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21