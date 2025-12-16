Eldense x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa del Rey

Eldense x Real Sociedad disputam hoje, terça-feira (16/12), a segunda rodada da Copa del Rey. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Nuevo Pepico Amat, em Elda, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Eldense x Real Sociedad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Eldense empatou sem gols com o Cartagena, perdeu para o Antequera por 3 a 1, venceu o Almería por 2 a 1, empatou com o Alcorcón por 1 a 1 e venceu o Tarazona por 1 a 0.

Já o Real Sociedad passou por uma vitória de 3 a 1 sobre o Osasuna, uma derrota de 3 a 2 para o Villarreal, uma vitória de 2 a 0 sobre o Reus, uma derrota de 1 a 0 para o Alavés e outra de 2 a 1 para o Girona.

Eldense x Real Sociedad: prováveis escalações

Eldense: Vila; Clemente, Smand, Serradell, Ruiz; Molina, Calvo, Quintana; Fidel, Dioni, Bellari.

Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Gorrotxategi; Kubo, Mendez, Soler, Karrikaburu; Guedes.

FICHA TÉCNICA

Eldense x Real Sociedad

Copa del Rey

Local: Estádio Nuevo Pepico Amat, em Elda, Espanha

Data/Horário: 16 de dezembro de 2025, 17h