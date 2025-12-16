Guadalajara x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa del Rey Guadalajara e Barcelona jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Thalles Leal 16.12.25 16h00 O Barcelona vem de uma vitória de 2 a 0 sobre o Osasuna (X/ @FCBarcelona) Guadalajara x Barcelona disputam hoje, terça-feira (16/12), a segunda rodada da Copa del Rey. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Pedro Escartín, em Guadalajara, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações: Onde assistir Guadalajara x Barcelona ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, Guadalajara perdeu para o time reserva do Athletic Bilbao, empatou com Pontevedra por 1 a 1, venceu Ceuta por 1 a 0, superou Osasuna Promesas pelo mesmo placar e perdeu para o Real Madrid Castilla por 3 a 1. Já o Barcelona passou por vitórias de 3 a 1 sobre o Alavés, outra de mesmo placar contra o Atlético Madrid, de 5 a 3 sobre o Real Betis, de 2 a 1 contra o Eintracht Frankfurt e de 2 a 0 contra o Osasuna. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Liga Inglesa e Copa del Rey movimentam o futebol nesta terça-feira Cardiff x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa da Liga Inglesa Cardiff e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Guadalajara x Barcelona: prováveis escalações Guadalajara: Dani Vicente; Gallardo (Nacho Mayo), Javi Ablanque, Victor Rodríguez e Jorge Casado (Julio Rafael Martinez); Samu Mayo (Pablo Rojo) e Toño Calvo (Raúl Tavares); David Amigo, Manu Ramírez e Pablo Muñoz; Salifo Caropitche (Alejandro Cañizo). Técnico: Pere Martí. Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia (Jules Koundé), Andreas Christensen, Gerard Martín e Alex Baldé; Frenkie de Jong e Marc Casadó; Roony Bardghji, Fermín López e Raphinha; Robert Lewandowski (Ferran Torres). Técnico: Hans-Dieter Flick. FICHA TÉCNICA Guadalajara x Barcelona Copa del Rey Local: Estádio Pedro Escartín, em Guadalajara, Espanha Data/Horário: 16 de dezembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Guadalajara Barcelona jogos de hoje Copa del Rey COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Rei da Espanha Sporting Gijón x Valencia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa del Rey Sporting Gijón e Valencia jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 16.12.25 16h00 Copa do Rei da Espanha Guadalajara x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa del Rey Guadalajara e Barcelona jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 16.12.25 16h00 Copa do Rei da Espanha Eldense x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa del Rey Eldense e Real Sociedad jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 16.12.25 16h00 Copa da Liga Inglesa Cardiff x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa da Liga Inglesa Cardiff e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu 11.12.25 12h33 PREÇO Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026 Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa 16.12.25 23h17 Futebol Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos' A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida 15.12.25 17h36 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21