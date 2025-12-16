Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Cardiff x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa da Liga Inglesa

Cardiff e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

O Chelsea vem de uma vitória de 2 a 0 sobre o Everton (X/ @ChelseaFC)

Cardiff x Chelsea disputam hoje, terça-feira (16/12), as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Cardiff City, em Cardiff, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Cardiff x Chelsea ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa da Liga Inglesa e Copa del Rey movimentam o futebol nesta terça-feira

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Cardiff goleou o Mansfield Town por 3 a 0, perdeu para o AFC Wimbledon por 5 a 1, venceu o Huddersfield Town por 3 a 2, superou o Stevenage por 1 a 0 e venceu o Doncaster Rovers por 4 a 3.

Já o Chelsea passou por um empate de 1 a 1 com o Arsenal, uma derrota de 3 a 1 para o Leeds, um empate sem gols com o Bournemouth, uma derrota de 2 a 1 para a Atalanta e uma vitória de 2 a 0 sobre o Everton.

Cardiff x Chelsea: prováveis escalações

Cardiff: Nathan Trott; Ronan Kpakio, William Fish, Calum Chambers e Joel Bagan; Ryan Wintle e Alex Robertson; Cian Ashford, Joel Colwill e Isaak Davies; Yousef Salech. Técnico: Brian Barry-Murphy.

Chelsea: Filip Jorgensen; Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah e Jorrel Hato; Moisés Caicedo e Andrey Santos; Estêvão, Facundo Buonanotte e Alejandro Garnacho (Gittens); Tyrique George. Técnico: Enzo Maresca.

FICHA TÉCNICA
Cardiff x Chelsea
Copa da Liga Inglesa
Local: Estádio Cardiff City, em Cardiff, Inglaterra
Data/Horário: 16 de dezembro de 2025, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cardiff

Chelsea

jogos de hoje

Copa da Liga Inglesa
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa do Rei da Espanha

Sporting Gijón x Valencia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa del Rey

Sporting Gijón e Valencia jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje

16.12.25 16h00

Copa do Rei da Espanha

Guadalajara x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa del Rey

Guadalajara e Barcelona jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje

16.12.25 16h00

Copa do Rei da Espanha

Eldense x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa del Rey

Eldense e Real Sociedad jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje

16.12.25 16h00

Copa da Liga Inglesa

Cardiff x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa da Liga Inglesa

Cardiff e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

16.12.25 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista

Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu

11.12.25 12h33

PREÇO

Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026

Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa

16.12.25 23h17

Futebol

Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos'

A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida

15.12.25 17h36

Mais esportes

Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos

Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025.

16.10.25 12h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda