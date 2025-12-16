Cardiff x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa da Liga Inglesa Cardiff e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 16.12.25 16h00 O Chelsea vem de uma vitória de 2 a 0 sobre o Everton (X/ @ChelseaFC) Cardiff x Chelsea disputam hoje, terça-feira (16/12), as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Cardiff City, em Cardiff, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cardiff x Chelsea ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Liga Inglesa e Copa del Rey movimentam o futebol nesta terça-feira Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Cardiff goleou o Mansfield Town por 3 a 0, perdeu para o AFC Wimbledon por 5 a 1, venceu o Huddersfield Town por 3 a 2, superou o Stevenage por 1 a 0 e venceu o Doncaster Rovers por 4 a 3. Já o Chelsea passou por um empate de 1 a 1 com o Arsenal, uma derrota de 3 a 1 para o Leeds, um empate sem gols com o Bournemouth, uma derrota de 2 a 1 para a Atalanta e uma vitória de 2 a 0 sobre o Everton. Cardiff x Chelsea: prováveis escalações Cardiff: Nathan Trott; Ronan Kpakio, William Fish, Calum Chambers e Joel Bagan; Ryan Wintle e Alex Robertson; Cian Ashford, Joel Colwill e Isaak Davies; Yousef Salech. Técnico: Brian Barry-Murphy. Chelsea: Filip Jorgensen; Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah e Jorrel Hato; Moisés Caicedo e Andrey Santos; Estêvão, Facundo Buonanotte e Alejandro Garnacho (Gittens); Tyrique George. Técnico: Enzo Maresca. FICHA TÉCNICA Cardiff x Chelsea Copa da Liga Inglesa Local: Estádio Cardiff City, em Cardiff, Inglaterra Data/Horário: 16 de dezembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Cardiff Chelsea jogos de hoje Copa da Liga Inglesa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Rei da Espanha Sporting Gijón x Valencia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa del Rey Sporting Gijón e Valencia jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 16.12.25 16h00 Copa do Rei da Espanha Guadalajara x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa del Rey Guadalajara e Barcelona jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 16.12.25 16h00 Copa do Rei da Espanha Eldense x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa del Rey Eldense e Real Sociedad jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 16.12.25 16h00 Copa da Liga Inglesa Cardiff x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa da Liga Inglesa Cardiff e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu 11.12.25 12h33 PREÇO Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026 Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa 16.12.25 23h17 Futebol Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos' A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida 15.12.25 17h36 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21