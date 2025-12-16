Capa Jornal Amazônia
Sporting Gijón x Valencia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Copa del Rey

Sporting Gijón e Valencia jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Valencia vem de uma derrota de 2 a 1 para o Atlético Madrid (X/ @ValenciaCF)

Sporting Gijón x Valencia disputam hoje, terça-feira (16/12), a segunda rodada da Copa del Rey. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio El Molinón, em Gijón, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Sporting Gijón x Valencia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Valencia passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Levante, um empate de 1 a 1 com o Rayo Vallecano, uma vitória de 2 a 1 sobre o Cartagena, um empate de 1 a 1 com o Sevilla e uma derrota de 2 a 1 para o Atlético Madrid.

Já o Sporting Gijón perdeu para o Huesca por 2 a 0, empatou com o Andorra por 1 a 1, venceu o Mirandés por 2 a 0, venceu o tive reserva do Real Sociedad por 1 a 0 e superou Granada por esse mesmo placar.

Sporting Gijón x Valencia: prováveis escalações

Sporting Gijón: Yanez; Rosas, Curbelo, Perrin, Sanchez; Martin, Smith; Gelabert, Corredera, Campos; Otero.

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Comert, Copete; Correia, Guerra, Pepelu, Almeida, Vazquez; Beltran, Duro.

FICHA TÉCNICA
Sporting Gijón x Valencia
Copa del Rey
Local: Estádio El Molinón, em Gijón, Espanha
Data/Horário: 16 de dezembro de 2025, 17h

.
