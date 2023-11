Remo: Tonhão revela orçamento para 2024, cita situação de Vinícius, contratações e novo executivo

Uma semana após ser eleito o novo presidente do Remo para o próximo triênio, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, vive um momento de mudanças no clube, além da famosa pressão e administrar um clube de massa como o Remo. O novo mandatário azulino conversou com a equipe de O Liberal e falou sobre alguns assuntos pertinentes no Time de Periçá. Tonhão revelou que o clube irá buscar um novo goleiro para essa temporada e que Vinícius poderá encerrar seu ciclo no clube, além de revelar orçamento da equipe para a temporada, executivo de futebol e novas contratações.

Ídolo da torcida azulina e com 39 anos de idade, o goleiro e vereador de Belém Vinícius, pode encerrar seu ciclo no clube dentro de campo. O presidente Tonhão informou que o clube busca um goleiro para a posição, cita o tempo de contrato de Vinícius com o Remo e afirma que terá uma conversa com o Camisa 1 para que a situação seja boa tanto para o clube, quanto para o goleiro.

“O Vinícius é um profissional exemplar e ídolo do Clube. Ele tem contrato até o final do Campeonato Paraense e vamos sim conversar com ele, para que a decisão seja acertada em conjunto com o atleta, que seja bom para ele e para o Clube do Remo. Vamos atrás de jogadores para essa posição para a temporada”, disse.

Vinícius é ídolo no clube e divide seu tempo entre o Remo e o cargo de vereador de Belém (Fábio Will / Ascom Remo)

Camisa 1

O goleiro está no clube desde 2017, quando chegou a pedido do técnico Josué Teixeira. Nesse período Vinícius foi dono incontestável da Camisa 1 do Leão e conquistou os títulos do Parazão nas temporadas 2018, 2019 e 2022, da Copa Verde em 2021, além do acesso à Série B em 2020. Nas duas últimas temporadas o goleiro vem sendo contestado por parte da torcida, que pede sua saída.

Contratações

O Remo está no mercado e corre contra o tempo para fechar algumas contratações, já que o processo eleitoral azulino, ocorrido no último dia 12, acabou atrasando o planejamento do futebol para 2024. Tonhão sabe das dificuldades e afirmou que o projeto está em andamento e que nesta semana o clube irá anunciar novos jogadores e possíveis renovações.

“O [técnico] Ricardo Catalá no final da temporada e antes de ir embora deixou um planejamento em caso de retorno para o Clube. Caso eu fosse candidato e eleito, íamos dar prosseguimento nesse trabalho. Ele chegou na terça em Belém e desde então estamos reunindo e definindo alguns nomes. Por enquanto, não temos nenhum nome, nem renovação e contratação. Mas estamos trabalhando para que a partir da próxima semana já possam ser divulgados os nomes das renovações e contratações visando 2024”, falou.

Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, presidente do Remo (Cristino Martins/ O Liberal)

Novo executivo de futebol

A diretoria do Remo também busca no mercado um executivo de futebol e, mais uma vez o clube terá um novo profissional. As conversas para detalhar o perfil do novo executivo estão ocorrendo, mas o clube aguarda detalhes para fechar o contrato. Um nome já está com as tratativas avançadas e o anúncio deve ocorrer nesta semana também.

“Já temos um executivo com a situação encaminhada. Até segunda podemos estar divulgando o nome desse profissional. Não vou dizer nomes, pois ele ainda está em atividade por um clube e esse final de semana tem rodada e que dará definições. O perfil desse profissional que vem sendo conversado é de alto nível e vem de uma vez por todas para implantar o profissional dentro do futebol do Clube do Remo. Tivemos várias oportunidades de conversas essa semana com esse profissional. A confiança no nome deste profissional é muito grande no trabalho que ele vai desempenhar no Clube. Tenho certeza que o nosso torcedor irá gostar”, comentou.

Orçamento

Com as dívidas trabalhistas zeradas pela gestão do ex-presidente Fábio Bentes, o Remo planeja ter um orçamento robusto para a temporada 2024. Com o desbloqueio de cotas que, antes estavam reservadas diretamente para a Justiça do Trabalho, Toinhão afirma que terá responsabilidade com o Remo e afirmou ter compromisso com o futebol do Leão, tendo pessoas capacitadas para gerenciar o carro-chefe do Remo.

“Teremos a receita liberada no começo do ano, aquelas que foram bloqueadas pela Justiça do Trabalho. O Remo nos últimos anos conseguiu sanar as dívidas e isso vai ser importante para a temporada. Quem me conhece sabe que sou ousado, mas que terei total responsabilidade com o Clube. Devemos trabalhar com um orçamento de 12 milhões anuais no futebol. Quero ressaltar o compromisso que o futebol será totalmente profissional e principalmente com profissionais capacitados em suas áreas para que seja uma temporada de conquistas dentro e fora de campo”, finalizou.