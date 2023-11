Candidato do Remo, Tonhão afirma que dois atletas do Paysandu foram 'oferecidos' para travessia

Em entrevista ao programa Último Lance de O Liberal, o candidato à presidência do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, deixou no ar a possibilidade de travessias. De acordo com o líder da chapa "Remo Mais Forte", dois jogadores do Paysandu foram oferecidos para o Leão:

"Conversei com uma pessoa que me ofereceu dois jogadores que jogaram lá. Todo bom jogador me interessa. Mas nós só vamos conversar depois de segunda-feira", afirmou Tonhão que despistou quando questionado se os atletas são os meias Juninho e Ronaldo Mendes. A informação é do repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal.

Juninho, de 24 anos, chegou ao Paysandu após se destacar na Tuna Luso, no primeiro semestre. O jogador foi contratado pelo Papão e jogou 11 partidas da Série C, sempre entrando no segundo tempo. Natural de Belém, o jogador foi elogiado pelo técnico Hélio dos Anjos e estaria na lista de possíveis renovações do Bicola.

Já Ronaldo Mendes foi outra peça do acesso, que chegou já com a Série C em andamento. O meia, também utilizado na ponta-direita em algumas partidas, também foi opção vindo do banco de reservas. O jogador marcou um gol em nove jogos e foi titular três vezes.