Remo: candidato aguarda resposta da AG sobre impugnação, mas veta levar eleição à Justiça comum

No próximo dia 12 o Remo terá a eleição que irá eleger o novo presidente azulino pelos próximos três anos. Quatro chapas disputam o pleito, porém, a chapa do candidato Renan Bezerra, alega que a chapa de Tonhão, candidato da situação, vem infringindo o processo eleitoral. Em entrevista ao O Liberal, o candidato Renan Bezerra informou que não pretende levar eleição para a esfera judicial, mas que os advogados da sua chapa analisam o caso.

VEJA MAIS

A chapa de Renan Bezerra pediu impugnação da chapa do candidato Tonhão, alegando que a chapa da situação estava utilizando os funcionários do clube para realizar campanha e, que o um dos funcionários teria participado de um “adesivaço” promovido pela chapa de Tonhão, porém, a Comissão Eleitoral indeferiu o pedido de Renan e Tonhão segue candidato. Renan Bezerra entrou com um recurso à Assembleia Geral e aguarda a decisão de Daniel Lavareda, presidente da AG. A decisão de ir ou não à justiça é um assunto discutido, porém não é prioridade e que aguarda que tudo seja feito dento do pleito, para que não atrase ainda mais o planejamento do clube para a temporada 2024.

“Essa questão [envolver justiça] é discutida diretamente com nosso jurídico. Com as recorrentes arbitrariedades nosso time de advogados entrou com recurso junto à Assembleia Geral e aguarda o resultado. Hoje realmente não é a nossa previsão entrar na justiça. A nossa ideia é jogar dentro dos limites, dentro da seara institucional do clube e jogar dentro das regras estabelecidas pela Comissão Eleitoral e dentro do estatuto do clube. Nosso departamento jurídico faz o acompanhamento normal e não temos o ímpeto de ir à justiça e aguardamos esse retorno do presidente da Assembleia Geral”, disse.

VEJA MAIS

A eleição do próximo dia 12 decidirá quem irá comandar o Remo nas próximas temporadas e também quem irá participar do Conselho Deliberativo, além de um novo presidente da Assembleia Geral. O pleito será realizado no Ginásio Serra Freire, de propriedade do clube, no Bairro de Nazaré e possui mais de 3 mil sócios proprietários e remidos aptos ao voto. Além de Renan Bezerra e Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, participam da disputa presidencial Jader Gardeline e Marco Antônio Pina, o Magnata.