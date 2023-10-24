Remo: comissão eleitoral divulga número de todos os candidatos ao Condel, Codir e AG; lista
Além do novo presidente, sócios irão escolher 100 novos conselheiros entre os 208 candidatos aptos. Veja a numeração e faça a sua 'cola'
Mais uma etapa da organização da eleição do Remo foi concluída na noite da última segunda-feira (23). A comissão eleitoral azulina divulgou a lista com a numeração de todos os candidatos ao Conselho Deliberativo (Condel), chapas ao Conselho Diretivo (Codir) e chapa da Assembleia Geral para o pleito que será realizado no dia 12 de novembro no Ginásio Serra Freire.
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Assim como nos últimos anos, a votação será realizada por meio de urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA), assim como ocorrem nas eleições gerais e municipais. Os sócios proprietários e remidos aptos a votar deverão escolher até cinco candidatos ao Condel, uma chapa ao Codir e uma chapa para a AG. É permitido levar a famosa "cola" com os números dos candidatos.
Os eleitos deverão cumprir um mandato de três anos. Para o pleito deste ano, o colégio eleitoral é formado por 3.438 sócios que escolherão, além do novo presidente, os 100 membros do Conselho Deliberativo, de um universo de 208 candidatos. Para a Assembleia Geral há apenas uma chapa inscrita.
Confira a lista completa com os números dos candidatos para o Codir, Condel e Assembleia Geral:
CODIR
Número 10
Chapa: “FRENTE AZULINA”
Presidente: Renan Bezerra da Silva
Número 20
Chapa: “POR UM REMO FORTE E VITORIOSO”
Presidente: Marco Antonio Pina de Araújo
Número 30
Chapa: “AVANÇA REMO”
Presidente: Jader Teixeira Gardeline
Número 40
Chapa: “REMO MAIS FORTE”
Presidente: Antonio Carlos Pinheiro Teixeira
CONDEL
- 500. AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO
- 501. AFONSO MARIA LIGORIO BARRAL MONTEIRO JUNIOR
- 502. ALBERT BARCESSAT GABBAY
- 503. ALBERTO JOSE DOS SANTOS FIGUEIREDO
- 504. ALCEBIADES FLAVIO DE MORAES MAROJA
- 505. ALDEMAR ANTONIO AMORIM BARRA
- 506. ALESSANDRO LIMA DA SILVA
- 507. ALONSO LUIZ MONTEIRO MARQUES
- 508. ALVARO FERRAZ LOBO
- 509. ALVARO JOSE DA SILVA ROLO
- 510. ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES
- 511. ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA
- 512. ANGELO JOSE BARLETA GRISOLIA
- 513. ANTONIO BENTES DE FIGUEIREDO NETO
- 514. ANTONIO CARLOS PAULA NEVES DA ROCHA
- 515. ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
- 516. ANTONIO GIL ELIAS NOGUEIRA FILHO
- 517. ANTONIO JORGE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
- 518. ARTUR ELIAS DE JESUS COSTA
- 519. AUGUSTO JONES DE ARAGÃO BARBOSA
- 520. BENEDITO RIBEIRO DE OLIVEIRA
- 521. BRENO ELIAS MIRANDA BORGES
- 522. BRUNNO VILHENA RABELO MENDES
- 523. BRUNO CESAR GEMAQUE DA FONSECA SANTOS
- 524. BRUNO MARCOS GABBAY BELICHA
- 525. BRUNO MENDES CARMONA
- 526. CAMILA MARIANA DA SILVA BARROS
- 527. CARLOS ANDRE BEZERRA LEITE
- 528. CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA NETO
- 529. CARLOS AUGUSTO XAVIER DO NASCIMENTO
- 530. CARLOS DA COSTA RIBEIRO JUNIOR
- 531. CASSIO FEIO MARCIEL
- 532. CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
- 533. CLAUDIO BERNARDO DA SILVA
- 534. DANIEL GAMA GUIZZO
- 535. DANILO JOSE FERREIRA DE MENEZES CUNHA
- 536. DANILO SOARES DA SILVA
- 537. DAVID CESAR ESTUMANO SAMPAIO
- 538. DAVID FURTADO FAILACHE
- 539. DIEGO FERREIRA PENNA
- 540. DIEGO MARTINS ESTACIO
- 541. DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS
- 542. DIRSON MEDEIROS DA SILVA NETO
- 543. DOMINGOS SAVIO ALVES DE CAMPOS
- 544. EDMILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR
- 545. EDSON BIANOR FERREIRA PINHEIRO
- 546. EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
- 547. EMANUELLE OLIVEIRA MIRANDA
- 548. EUWALDO NAZARETH DA CAMARA SILVEIRA
- 549. EWERTON PEREIRA SANTOS
- 550. FABIO ANTONIO PESSOA CEBOLAO
- 551. FABIO AUGUSTO SILVA MACHADO
- 552. FABIO DA SILVA CARDOSO
- 553. FABIO GONCALVES COSTA
- 554. FABIO OSORIO BENTES
- 555. FABIO PANTOJA DE SOUZA
- 556. FABIO PINHEIRO DA SILVA
- 557. FABIO RENATO CAMBOIM DE ARAUJO
- 558. FABRICIO SIQUEIRA LIMA
- 559. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD NEVES
- 560. FERNANDO LUIZ TEIXEIRA CARDOSO
- 561. FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO
- 562. FRANCISCO FABIO CRUZ OLIVEIRA
- 563. GEORGE AUGUSTO DA CUNHA PEREIRA
- 564. GEORGE SILVA VIANA ARAUJO
- 565. GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR
- 566. GLAUBER MAFRA DE OLIVEIRA
- 567. GLEYSON DA SILVA CHAVES
- 568. GUARACI PARENTE SANTOS JUNIOR
- 569. GUSTAVO FREIRE DA FONSECA
- 570. GUSTAVO OSORIO BENTES
- 571. GUSTAVO RESQUE
- 572. HAMILTON DIAS BORDALO
- 573. HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO
- 574. HAROLDO LUIS PESSOA PICANCO
- 575. HELCIO CARLOS V. DE MELO E SILVA JUNIOR
- 576. HENRIQUE CUSTODIO DA SILVA
- 577. HENRIQUE SILVA DOELL
- 578. HUGO LEONARDO LEAL SOUZA
- 579. HUMBERTO ALESSANDRO MOREIRA MOURAO
- 580. IAN BLOIS PINHEIRO
- 581. IGOR SOUSA MUNIZ
- 582. IGOR TANCREDI DE ARAUJO
- 583. IVONDILSON DANTAS DE ALBUQUERQUE
- 584. JANE PARENTE DA SILVA SILVEIRA
- 585. JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES
- 586. JESUS DE NAZARE MAGALHAES DE SENA
- 587. JOÃO JOSE ALBERNAL LOPES
- 588. JOÃO MARCELO AZEVEDO SANTOS
- 589. JOÃO VICENTE VILACA PENHA
- 590. JOAQUIM ADELINO LUCAS DA FONSECA
- 591. JOHN LUIS SOARES VASCONCELOS
- 592. JORGE LUIZ BORBA COSTA
- 593. JORGE SILVA DE MATOS FILHO
- 594. JORGE TORRES ROMANHOLY FERREIRA
- 595. JOSE AUGUSTO PINTO SILVA
- 596. JOSE FERNANDO LOBO SOARES
- 597. JOSE LUIZ DO NASCIMENTO GUSMAO
- 598. JOSE LUIZ MESSIAS SALES
- 599. JOSE VIEIRA GOMES
- 600. KEILA FERREIRA PAIVA
- 601. KENNY ROGER AUAD BELTRÃO PACHECO
- 602. KIM DE BORBOREMA NUNES
- 603. KLEBER GLEISSON PEREIRA SANTOS
- 604. LAERCIO LUCENA MORAES DA SILVA
- 605. LAIRSON CABRAL DA SILVA
- 606. LAURA SOARES TUPINAMBA
- 607. LAURO EXPEDITO FRANCA JUNIOR
- 608. LAURY GARCIA SEGUNDO
- 609. LENO DOS SANTOS GONCALVES ;
- 610. LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES
- 611. LISBINO GERALDO MIRANDA DO CARMO
- 612. LUAN MICHELL QUEIROZ SIQUEIRA
- 613. LUIS PAULO PEIXOTO ROCHA
- 614. LUIZ ALBERTO TOUREIRO HAGE
- 615. LUIZ FERNANDO REZENDE FERREIRA FILHO
- 616. LUIZ HENRIQUE FERNANDES DA ROCHA LUZ
- 617. LUIZ PAULO FIGUEIREDO PINA
- 618. LUIZ RODRIGO BASTOS FRADE ;
- 619. LUIZ ROSA DA SILVA JUNIOR
- 620. MARCELO AUGUSTO PARADELA HERMES
- 621. MARCELO BATISTA GONCALVES
- 622. MARCELO BRUNO DA SILVA DIAS
- 623. MARCELO DANTAS COUTINHO
- 624. MARCELO MARCAL RODRIGUES DE SOUZA
- 625. MARCELO MENEZES CHAVES FILHO
- 626. MARCELO NEVES DA SILVA
- 627. MARCELO RIBAMAR BENTES DE SOUZA
- 628. MARCILIO GUERREIRO DE FIGUEREDO JUNIOR
- 629. MARCIO JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS
- 630. MARCIO MARTINS FARIAS
- 631. MARCOS AUGUSTO TOCANTINS FARIA
- 632. MARCOS DA SILVA RIBEIRO ;
- 633. MARCOS DA SILVA TRINDADE
- 634. MARCOS GABRIEL BARBOSA CASTELLO BRANCO
- 635. MARCUS CESAR MELO DE FARIAS
- 636. MARCUS HENRIQUE MAGALHAES AINETTE
- 637. MARCUS VINICIUS FONSECA SOARES
- 638. MARIA BEATRIZ NOGUEIRA LOPES
- 639. MARIA DO SOCORRO BATALHA DAS NEVES
- 640. MARIETH DE FIGUEIREDO VALENTE
- 641. MARILUCIA CAETANO COSTA
- 642. MARIO BARBOSA GUEDES NUNES
- 643. MAURO CRISTIANO FREITAS
- 644. MAURO JOSE SOUSA DE OLIVEIRA
- 645. MAX TAVARES FERNADES JUNIOR
- 646. MIGUEL ARCHANJO DIAS DA COSTA
- 647. MIGUEL ROCHA LOBATO
- 648. MILTON DE MAGELA PINTO TEIXEIRA
- 649. MILTON EMILIO MARQUES JUNIOR
- 650. MULLER MAIA VIEIRA
- 651. MURILO MODA CUNHA
- 652. NAPOLEAO BRAUN GUIMARAES
- 653. NELSON JOSE TORRES SILVA
- 654. NELSON PONTES SIMAS
- 655. ODILARDO SILVA FILHO
- 656. OSCAR VIEIRA RIBEIRO
- 657. OSIRES PATRICK PARAENSE CORREA
- 658. OSMAR BARROSO NETTO
- 659. OSVALDO CRIZANTO MATOS LOBATO
- 660. OSVALDO LUIS CARVALHO
- 661. OTAVIO ELIAS DA SILVA COSTA
- 662. PAHULO ANDREY FACUNDO RAMOS
- 663. PAULO JULIO CASSEB DA SILVA
- 664. PAULO FERNANDES GOMES
- 665. PAULO FLAVIO FONSECA BEZERRA;
- 666. PAULO SERGIO FADUL NEVES
- 667. PAULO SERGIO FIGUEIREDO PINTO
- 668. PAULO SERGIO MOTA PEREIRA FILHO
- 669. PAULO WILSON FREITAS DE ARAUJO
- 670. PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA
- 671. PEDRO TOURINHO TUPINAMBA
- 672. PIETRO ALVES PIMENTA
- 673. RAFAEL LAREDO MENDONÇA
- 674. RAFAEL PEREIRA REGO
- 675. RAILSON DA SILVA GUIMARAES
- 676. RAIMUNDO REIS SILVA FERREIRA
- 677. RAMAYANA GAIA RIBEIRO
- 678. REGINALDO DOS PRAZERES PIMENTEL
- 679. REGINALDO FERREIRA PANTOJA
- 680. RENATA DA VEIGA LIMA BASTOS KOZLOVSKI
- 681. ROBERTO GOMES NETO
- 682. RODRIGO ALVES SALIN
- 683. RODRIGO AMADEU CUNHA GONDIM
- 684. RODRIGO FERREIRA DE MORAES
- 685. RONALDO JOSE SOUZA DA SILVA JUNIOR
- 686. RONALDO MARQUES VALLE
- 687. ROSANGELA CORREA DO VALE
- 688. ROSEMIRO SILVA DE SOUZA
- 689. RUBENS FERNANDES LEAO
- 690. RUBIA RIBEIRO MAROJA
- 691. SALES AUGUSTO ESTUMANO SAMPAIO
- 692. SAMIR TADEU FERREIRA SANTOS
- 693. SANDRO SOARES DE MATTOS
- 694. SAVIO PINHO DOS REIS
- 695. SCILAS DE JESUS DA SILVA MUINHOS
- 696. SERGIO RODRIGO SILVA BRABO
- 697. SIDNEY LUIZ BAHIA DOS SANTOS
- 698. SIMONE ROCHA TUPINAMBA
- 699. STEFANI HENRIQUE MONTEIRO DOS SANTOS
- 700. THIAGO DO NASCIMENTO PALHETA
- 701. TONILDO DOS SANTOS PINHEIRO
- 702. VALBER CARLOS MOTTA CONCEICAO
- 703. VANESSA EGLA ROCHA DO NASCIMENTO
- 704. VICENTE HIRAYAMA MACHADO
- 705. WALLACE CORREA PANTOJA
- 706. WALTER DE LIMA MENDES GIL GOMOS
- 707. WALTER LINDOSO SALDANHA
- 708. WILMAR DO SOCORRO LIMA DE SOUZA
ASSEMBLEIA GERAL
Número: 5.000
JOÃO PAULO MENDES NETO – PRESIDENTE
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