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Remo: comissão eleitoral divulga número de todos os candidatos ao Condel, Codir e AG; lista

Além do novo presidente, sócios irão escolher 100 novos conselheiros entre os 208 candidatos aptos. Veja a numeração e faça a sua 'cola'

Pedro Cruz

Mais uma etapa da organização da eleição do Remo foi concluída na noite da última segunda-feira (23). A comissão eleitoral azulina divulgou a lista com a numeração de todos os candidatos ao Conselho Deliberativo (Condel), chapas ao Conselho Diretivo (Codir) e chapa da Assembleia Geral para o pleito que será realizado no dia 12 de novembro no Ginásio Serra Freire.

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Assim como nos últimos anos, a votação será realizada por meio de urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA), assim como ocorrem nas eleições gerais e municipais. Os sócios proprietários e remidos aptos a votar deverão escolher até cinco candidatos ao Condel, uma chapa ao Codir e uma chapa para a AG. É permitido levar a famosa "cola" com os números dos candidatos.

Os eleitos deverão cumprir um mandato de três anos. Para o pleito deste ano, o colégio eleitoral é formado por 3.438 sócios que escolherão, além do novo presidente, os 100 membros do Conselho Deliberativo, de um universo de 208 candidatos. Para a Assembleia Geral há apenas uma chapa inscrita.

Confira a lista completa com os números dos candidatos para o Codir, Condel e Assembleia Geral:

CODIR

Número 10
Chapa: “FRENTE AZULINA”
Presidente: Renan Bezerra da Silva

Número 20
Chapa: “POR UM REMO FORTE E VITORIOSO”
Presidente: Marco Antonio Pina de Araújo

Número 30
Chapa: “AVANÇA REMO”
Presidente: Jader Teixeira Gardeline

Número 40
Chapa: “REMO MAIS FORTE”
Presidente: Antonio Carlos Pinheiro Teixeira

CONDEL

  • 500. AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO 
  • 501. AFONSO MARIA LIGORIO BARRAL MONTEIRO JUNIOR 
  • 502. ALBERT BARCESSAT GABBAY 
  • 503. ALBERTO JOSE DOS SANTOS FIGUEIREDO 
  • 504. ALCEBIADES FLAVIO DE MORAES MAROJA 
  • 505. ALDEMAR ANTONIO AMORIM BARRA 
  • 506. ALESSANDRO LIMA DA SILVA 
  • 507. ALONSO LUIZ MONTEIRO MARQUES 
  • 508. ALVARO FERRAZ LOBO 
  • 509. ALVARO JOSE DA SILVA ROLO 
  • 510. ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES 
  • 511. ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA
  • 512. ANGELO JOSE BARLETA GRISOLIA 
  • 513. ANTONIO BENTES DE FIGUEIREDO NETO 
  • 514. ANTONIO CARLOS PAULA NEVES DA ROCHA 
  • 515. ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 
  • 516. ANTONIO GIL ELIAS NOGUEIRA FILHO 
  • 517. ANTONIO JORGE FERREIRA DA SILVA JUNIOR 
  • 518. ARTUR ELIAS DE JESUS COSTA 
  • 519. AUGUSTO JONES DE ARAGÃO BARBOSA 
  • 520. BENEDITO RIBEIRO DE OLIVEIRA 
  • 521. BRENO ELIAS MIRANDA BORGES 
  • 522. BRUNNO VILHENA RABELO MENDES 
  • 523. BRUNO CESAR GEMAQUE DA FONSECA SANTOS 
  • 524. BRUNO MARCOS GABBAY BELICHA 
  • 525. BRUNO MENDES CARMONA 
  • 526. CAMILA MARIANA DA SILVA BARROS 
  • 527. CARLOS ANDRE BEZERRA LEITE 
  • 528. CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA NETO 
  • 529. CARLOS AUGUSTO XAVIER DO NASCIMENTO 
  • 530. CARLOS DA COSTA RIBEIRO JUNIOR 
  • 531. CASSIO FEIO MARCIEL 
  • 532. CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO 
  • 533. CLAUDIO BERNARDO DA SILVA 
  • 534. DANIEL GAMA GUIZZO 
  • 535. DANILO JOSE FERREIRA DE MENEZES CUNHA 
  • 536. DANILO SOARES DA SILVA 
  • 537. DAVID CESAR ESTUMANO SAMPAIO 
  • 538. DAVID FURTADO FAILACHE
  • 539. DIEGO FERREIRA PENNA 
  • 540. DIEGO MARTINS ESTACIO 
  • 541. DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS 
  • 542. DIRSON MEDEIROS DA SILVA NETO 
  • 543. DOMINGOS SAVIO ALVES DE CAMPOS 
  • 544. EDMILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR
  • 545. EDSON BIANOR FERREIRA PINHEIRO
  • 546. EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL 
  • 547. EMANUELLE OLIVEIRA MIRANDA
  • 548. EUWALDO NAZARETH DA CAMARA SILVEIRA 
  • 549. EWERTON PEREIRA SANTOS 
  • 550. FABIO ANTONIO PESSOA CEBOLAO
  • 551. FABIO AUGUSTO SILVA MACHADO 
  • 552. FABIO DA SILVA CARDOSO 
  • 553. FABIO GONCALVES COSTA 
  • 554. FABIO OSORIO BENTES 
  • 555. FABIO PANTOJA DE SOUZA
  • 556. FABIO PINHEIRO DA SILVA 
  • 557. FABIO RENATO CAMBOIM DE ARAUJO 
  • 558. FABRICIO SIQUEIRA LIMA
  • 559. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD NEVES 
  • 560. FERNANDO LUIZ TEIXEIRA CARDOSO 
  • 561. FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO 
  • 562. FRANCISCO FABIO CRUZ OLIVEIRA
  • 563. GEORGE AUGUSTO DA CUNHA PEREIRA 
  • 564. GEORGE SILVA VIANA ARAUJO 
  • 565. GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR 
  • 566. GLAUBER MAFRA DE OLIVEIRA
  • 567. GLEYSON DA SILVA CHAVES 
  • 568. GUARACI PARENTE SANTOS JUNIOR
  • 569. GUSTAVO FREIRE DA FONSECA 
  • 570. GUSTAVO OSORIO BENTES
  • 571. GUSTAVO RESQUE
  • 572. HAMILTON DIAS BORDALO
  • 573. HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO 
  • 574. HAROLDO LUIS PESSOA PICANCO 
  • 575. HELCIO CARLOS V. DE MELO E SILVA JUNIOR 
  • 576. HENRIQUE CUSTODIO DA SILVA
  • 577. HENRIQUE SILVA DOELL 
  • 578. HUGO LEONARDO LEAL SOUZA 
  • 579. HUMBERTO ALESSANDRO MOREIRA MOURAO
  • 580. IAN BLOIS PINHEIRO 
  • 581. IGOR SOUSA MUNIZ 
  • 582. IGOR TANCREDI DE ARAUJO 
  • 583. IVONDILSON DANTAS DE ALBUQUERQUE
  • 584. JANE PARENTE DA SILVA SILVEIRA 
  • 585. JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES
  • 586. JESUS DE NAZARE MAGALHAES DE SENA
  • 587. JOÃO JOSE ALBERNAL LOPES
  • 588. JOÃO MARCELO AZEVEDO SANTOS 
  • 589. JOÃO VICENTE VILACA PENHA
  • 590. JOAQUIM ADELINO LUCAS DA FONSECA
  • 591. JOHN LUIS SOARES VASCONCELOS
  • 592. JORGE LUIZ BORBA COSTA
  • 593. JORGE SILVA DE MATOS FILHO 
  • 594. JORGE TORRES ROMANHOLY FERREIRA 
  • 595. JOSE AUGUSTO PINTO SILVA 
  • 596. JOSE FERNANDO LOBO SOARES
  • 597. JOSE LUIZ DO NASCIMENTO GUSMAO
  • 598. JOSE LUIZ MESSIAS SALES 
  • 599. JOSE VIEIRA GOMES 
  • 600. KEILA FERREIRA PAIVA 
  • 601. KENNY ROGER AUAD BELTRÃO PACHECO
  • 602. KIM DE BORBOREMA NUNES 
  • 603. KLEBER GLEISSON PEREIRA SANTOS 
  • 604. LAERCIO LUCENA MORAES DA SILVA
  • 605. LAIRSON CABRAL DA SILVA
  • 606. LAURA SOARES TUPINAMBA
  • 607. LAURO EXPEDITO FRANCA JUNIOR
  • 608. LAURY GARCIA SEGUNDO
  • 609. LENO DOS SANTOS GONCALVES ;
  • 610. LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES
  • 611. LISBINO GERALDO MIRANDA DO CARMO 
  • 612. LUAN MICHELL QUEIROZ SIQUEIRA 
  • 613. LUIS PAULO PEIXOTO ROCHA
  • 614. LUIZ ALBERTO TOUREIRO HAGE 
  • 615. LUIZ FERNANDO REZENDE FERREIRA FILHO 
  • 616. LUIZ HENRIQUE FERNANDES DA ROCHA LUZ
  • 617. LUIZ PAULO FIGUEIREDO PINA
  • 618. LUIZ RODRIGO BASTOS FRADE ;
  • 619. LUIZ ROSA DA SILVA JUNIOR
  • 620. MARCELO AUGUSTO PARADELA HERMES 
  • 621. MARCELO BATISTA GONCALVES
  • 622. MARCELO BRUNO DA SILVA DIAS
  • 623. MARCELO DANTAS COUTINHO
  • 624. MARCELO MARCAL RODRIGUES DE SOUZA 
  • 625. MARCELO MENEZES CHAVES FILHO
  • 626. MARCELO NEVES DA SILVA
  • 627. MARCELO RIBAMAR BENTES DE SOUZA 
  • 628. MARCILIO GUERREIRO DE FIGUEREDO JUNIOR 
  • 629. MARCIO JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS
  • 630. MARCIO MARTINS FARIAS
  • 631. MARCOS AUGUSTO TOCANTINS FARIA 
  • 632. MARCOS DA SILVA RIBEIRO ;
  • 633. MARCOS DA SILVA TRINDADE 
  • 634. MARCOS GABRIEL BARBOSA CASTELLO BRANCO 
  • 635. MARCUS CESAR MELO DE FARIAS
  • 636. MARCUS HENRIQUE MAGALHAES AINETTE
  • 637. MARCUS VINICIUS FONSECA SOARES 
  • 638. MARIA BEATRIZ NOGUEIRA LOPES 
  • 639. MARIA DO SOCORRO BATALHA DAS NEVES
  • 640. MARIETH DE FIGUEIREDO VALENTE
  • 641. MARILUCIA CAETANO COSTA 
  • 642. MARIO BARBOSA GUEDES NUNES
  • 643. MAURO CRISTIANO FREITAS 
  • 644. MAURO JOSE SOUSA DE OLIVEIRA
  • 645. MAX TAVARES FERNADES JUNIOR
  • 646. MIGUEL ARCHANJO DIAS DA COSTA 
  • 647. MIGUEL ROCHA LOBATO
  • 648. MILTON DE MAGELA PINTO TEIXEIRA 
  • 649. MILTON EMILIO MARQUES JUNIOR
  • 650. MULLER MAIA VIEIRA 
  • 651. MURILO MODA CUNHA 
  • 652. NAPOLEAO BRAUN GUIMARAES
  • 653. NELSON JOSE TORRES SILVA
  • 654. NELSON PONTES SIMAS 
  • 655. ODILARDO SILVA FILHO
  • 656. OSCAR VIEIRA RIBEIRO
  • 657. OSIRES PATRICK PARAENSE CORREA
  • 658. OSMAR BARROSO NETTO
  • 659. OSVALDO CRIZANTO MATOS LOBATO
  • 660. OSVALDO LUIS CARVALHO
  • 661. OTAVIO ELIAS DA SILVA COSTA 
  • 662. PAHULO ANDREY FACUNDO RAMOS
  • 663. PAULO JULIO CASSEB DA SILVA
  • 664. PAULO FERNANDES GOMES
  • 665. PAULO FLAVIO FONSECA BEZERRA;
  • 666. PAULO SERGIO FADUL NEVES
  • 667. PAULO SERGIO FIGUEIREDO PINTO
  • 668. PAULO SERGIO MOTA PEREIRA FILHO
  • 669. PAULO WILSON FREITAS DE ARAUJO 
  • 670. PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA
  • 671. PEDRO TOURINHO TUPINAMBA
  • 672. PIETRO ALVES PIMENTA
  • 673. RAFAEL LAREDO MENDONÇA 
  • 674. RAFAEL PEREIRA REGO
  • 675. RAILSON DA SILVA GUIMARAES
  • 676. RAIMUNDO REIS SILVA FERREIRA
  • 677. RAMAYANA GAIA RIBEIRO
  • 678. REGINALDO DOS PRAZERES PIMENTEL 
  • 679. REGINALDO FERREIRA PANTOJA 
  • 680. RENATA DA VEIGA LIMA BASTOS KOZLOVSKI
  • 681. ROBERTO GOMES NETO
  • 682. RODRIGO ALVES SALIN 
  • 683. RODRIGO AMADEU CUNHA GONDIM
  • 684. RODRIGO FERREIRA DE MORAES 
  • 685. RONALDO JOSE SOUZA DA SILVA JUNIOR 
  • 686. RONALDO MARQUES VALLE 
  • 687. ROSANGELA CORREA DO VALE 
  • 688. ROSEMIRO SILVA DE SOUZA
  • 689. RUBENS FERNANDES LEAO 
  • 690. RUBIA RIBEIRO MAROJA 
  • 691. SALES AUGUSTO ESTUMANO SAMPAIO 
  • 692. SAMIR TADEU FERREIRA SANTOS 
  • 693. SANDRO SOARES DE MATTOS 
  • 694. SAVIO PINHO DOS REIS 
  • 695. SCILAS DE JESUS DA SILVA MUINHOS 
  • 696. SERGIO RODRIGO SILVA BRABO 
  • 697. SIDNEY LUIZ BAHIA DOS SANTOS 
  • 698. SIMONE ROCHA TUPINAMBA 
  • 699. STEFANI HENRIQUE MONTEIRO DOS SANTOS 
  • 700. THIAGO DO NASCIMENTO PALHETA
  • 701. TONILDO DOS SANTOS PINHEIRO 
  • 702. VALBER CARLOS MOTTA CONCEICAO 
  • 703. VANESSA EGLA ROCHA DO NASCIMENTO 
  • 704. VICENTE HIRAYAMA MACHADO
  • 705. WALLACE CORREA PANTOJA
  • 706. WALTER DE LIMA MENDES GIL GOMOS 
  • 707. WALTER LINDOSO SALDANHA 
  • 708. WILMAR DO SOCORRO LIMA DE SOUZA 

ASSEMBLEIA GERAL

Número: 5.000
JOÃO PAULO MENDES NETO – PRESIDENTE

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