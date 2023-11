Remo: comissão eleitoral divulga número de todos os candidatos ao Condel, Codir e AG; lista

Mais uma etapa da organização da eleição do Remo foi concluída na noite da última segunda-feira (23). A comissão eleitoral azulina divulgou a lista com a numeração de todos os candidatos ao Conselho Deliberativo (Condel), chapas ao Conselho Diretivo (Codir) e chapa da Assembleia Geral para o pleito que será realizado no dia 12 de novembro no Ginásio Serra Freire.

Assim como nos últimos anos, a votação será realizada por meio de urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA), assim como ocorrem nas eleições gerais e municipais. Os sócios proprietários e remidos aptos a votar deverão escolher até cinco candidatos ao Condel, uma chapa ao Codir e uma chapa para a AG. É permitido levar a famosa "cola" com os números dos candidatos.

Os eleitos deverão cumprir um mandato de três anos. Para o pleito deste ano, o colégio eleitoral é formado por 3.438 sócios que escolherão, além do novo presidente, os 100 membros do Conselho Deliberativo, de um universo de 208 candidatos. Para a Assembleia Geral há apenas uma chapa inscrita.

Confira a lista completa com os números dos candidatos para o Codir, Condel e Assembleia Geral:

CODIR

Número 10

Chapa: “FRENTE AZULINA”

Presidente: Renan Bezerra da Silva

Número 20

Chapa: “POR UM REMO FORTE E VITORIOSO”

Presidente: Marco Antonio Pina de Araújo

Número 30

Chapa: “AVANÇA REMO”

Presidente: Jader Teixeira Gardeline

Número 40

Chapa: “REMO MAIS FORTE”

Presidente: Antonio Carlos Pinheiro Teixeira

CONDEL

500. AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO

501. AFONSO MARIA LIGORIO BARRAL MONTEIRO JUNIOR

502. ALBERT BARCESSAT GABBAY

503. ALBERTO JOSE DOS SANTOS FIGUEIREDO

504. ALCEBIADES FLAVIO DE MORAES MAROJA

505. ALDEMAR ANTONIO AMORIM BARRA

506. ALESSANDRO LIMA DA SILVA

507. ALONSO LUIZ MONTEIRO MARQUES

508. ALVARO FERRAZ LOBO

509. ALVARO JOSE DA SILVA ROLO

510. ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

511. ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA

512. ANGELO JOSE BARLETA GRISOLIA

513. ANTONIO BENTES DE FIGUEIREDO NETO

514. ANTONIO CARLOS PAULA NEVES DA ROCHA

515. ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

516. ANTONIO GIL ELIAS NOGUEIRA FILHO

517. ANTONIO JORGE FERREIRA DA SILVA JUNIOR

518. ARTUR ELIAS DE JESUS COSTA

519. AUGUSTO JONES DE ARAGÃO BARBOSA

520. BENEDITO RIBEIRO DE OLIVEIRA

521. BRENO ELIAS MIRANDA BORGES

522. BRUNNO VILHENA RABELO MENDES

523. BRUNO CESAR GEMAQUE DA FONSECA SANTOS

524. BRUNO MARCOS GABBAY BELICHA

525. BRUNO MENDES CARMONA

526. CAMILA MARIANA DA SILVA BARROS

527. CARLOS ANDRE BEZERRA LEITE

528. CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA NETO

529. CARLOS AUGUSTO XAVIER DO NASCIMENTO

530. CARLOS DA COSTA RIBEIRO JUNIOR

531. CASSIO FEIO MARCIEL

532. CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO

533. CLAUDIO BERNARDO DA SILVA

534. DANIEL GAMA GUIZZO

535. DANILO JOSE FERREIRA DE MENEZES CUNHA

536. DANILO SOARES DA SILVA

537. DAVID CESAR ESTUMANO SAMPAIO

538. DAVID FURTADO FAILACHE

539. DIEGO FERREIRA PENNA

540. DIEGO MARTINS ESTACIO

541. DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS

542. DIRSON MEDEIROS DA SILVA NETO

543. DOMINGOS SAVIO ALVES DE CAMPOS

544. EDMILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR

545. EDSON BIANOR FERREIRA PINHEIRO

546. EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

547. EMANUELLE OLIVEIRA MIRANDA

548. EUWALDO NAZARETH DA CAMARA SILVEIRA

549. EWERTON PEREIRA SANTOS

550. FABIO ANTONIO PESSOA CEBOLAO

551. FABIO AUGUSTO SILVA MACHADO

552. FABIO DA SILVA CARDOSO

553. FABIO GONCALVES COSTA

554. FABIO OSORIO BENTES

555. FABIO PANTOJA DE SOUZA

556. FABIO PINHEIRO DA SILVA

557. FABIO RENATO CAMBOIM DE ARAUJO

558. FABRICIO SIQUEIRA LIMA

559. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD NEVES

560. FERNANDO LUIZ TEIXEIRA CARDOSO

561. FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO

562. FRANCISCO FABIO CRUZ OLIVEIRA

563. GEORGE AUGUSTO DA CUNHA PEREIRA

564. GEORGE SILVA VIANA ARAUJO

565. GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR

566. GLAUBER MAFRA DE OLIVEIRA

567. GLEYSON DA SILVA CHAVES

568. GUARACI PARENTE SANTOS JUNIOR

569. GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

570. GUSTAVO OSORIO BENTES

571. GUSTAVO RESQUE

572. HAMILTON DIAS BORDALO

573. HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO

574. HAROLDO LUIS PESSOA PICANCO

575. HELCIO CARLOS V. DE MELO E SILVA JUNIOR

576. HENRIQUE CUSTODIO DA SILVA

577. HENRIQUE SILVA DOELL

578. HUGO LEONARDO LEAL SOUZA

579. HUMBERTO ALESSANDRO MOREIRA MOURAO

580. IAN BLOIS PINHEIRO

581. IGOR SOUSA MUNIZ

582. IGOR TANCREDI DE ARAUJO

583. IVONDILSON DANTAS DE ALBUQUERQUE

584. JANE PARENTE DA SILVA SILVEIRA

585. JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES

586. JESUS DE NAZARE MAGALHAES DE SENA

587. JOÃO JOSE ALBERNAL LOPES

588. JOÃO MARCELO AZEVEDO SANTOS

589. JOÃO VICENTE VILACA PENHA

590. JOAQUIM ADELINO LUCAS DA FONSECA

591. JOHN LUIS SOARES VASCONCELOS

592. JORGE LUIZ BORBA COSTA

593. JORGE SILVA DE MATOS FILHO

594. JORGE TORRES ROMANHOLY FERREIRA

595. JOSE AUGUSTO PINTO SILVA

596. JOSE FERNANDO LOBO SOARES

597. JOSE LUIZ DO NASCIMENTO GUSMAO

598. JOSE LUIZ MESSIAS SALES

599. JOSE VIEIRA GOMES

600. KEILA FERREIRA PAIVA

601. KENNY ROGER AUAD BELTRÃO PACHECO

602. KIM DE BORBOREMA NUNES

603. KLEBER GLEISSON PEREIRA SANTOS

604. LAERCIO LUCENA MORAES DA SILVA

605. LAIRSON CABRAL DA SILVA

606. LAURA SOARES TUPINAMBA

607. LAURO EXPEDITO FRANCA JUNIOR

608. LAURY GARCIA SEGUNDO

609. LENO DOS SANTOS GONCALVES ;

610. LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES

611. LISBINO GERALDO MIRANDA DO CARMO

612. LUAN MICHELL QUEIROZ SIQUEIRA

613. LUIS PAULO PEIXOTO ROCHA

614. LUIZ ALBERTO TOUREIRO HAGE

615. LUIZ FERNANDO REZENDE FERREIRA FILHO

616. LUIZ HENRIQUE FERNANDES DA ROCHA LUZ

617. LUIZ PAULO FIGUEIREDO PINA

618. LUIZ RODRIGO BASTOS FRADE ;

619. LUIZ ROSA DA SILVA JUNIOR

620. MARCELO AUGUSTO PARADELA HERMES

621. MARCELO BATISTA GONCALVES

622. MARCELO BRUNO DA SILVA DIAS

623. MARCELO DANTAS COUTINHO

624. MARCELO MARCAL RODRIGUES DE SOUZA

625. MARCELO MENEZES CHAVES FILHO

626. MARCELO NEVES DA SILVA

627. MARCELO RIBAMAR BENTES DE SOUZA

628. MARCILIO GUERREIRO DE FIGUEREDO JUNIOR

629. MARCIO JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS

630. MARCIO MARTINS FARIAS

631. MARCOS AUGUSTO TOCANTINS FARIA

632. MARCOS DA SILVA RIBEIRO ;

633. MARCOS DA SILVA TRINDADE

634. MARCOS GABRIEL BARBOSA CASTELLO BRANCO

635. MARCUS CESAR MELO DE FARIAS

636. MARCUS HENRIQUE MAGALHAES AINETTE

637. MARCUS VINICIUS FONSECA SOARES

638. MARIA BEATRIZ NOGUEIRA LOPES

639. MARIA DO SOCORRO BATALHA DAS NEVES

640. MARIETH DE FIGUEIREDO VALENTE

641. MARILUCIA CAETANO COSTA

642. MARIO BARBOSA GUEDES NUNES

643. MAURO CRISTIANO FREITAS

644. MAURO JOSE SOUSA DE OLIVEIRA

645. MAX TAVARES FERNADES JUNIOR

646. MIGUEL ARCHANJO DIAS DA COSTA

647. MIGUEL ROCHA LOBATO

648. MILTON DE MAGELA PINTO TEIXEIRA

649. MILTON EMILIO MARQUES JUNIOR

650. MULLER MAIA VIEIRA

651. MURILO MODA CUNHA

652. NAPOLEAO BRAUN GUIMARAES

653. NELSON JOSE TORRES SILVA

654. NELSON PONTES SIMAS

655. ODILARDO SILVA FILHO

656. OSCAR VIEIRA RIBEIRO

657. OSIRES PATRICK PARAENSE CORREA

658. OSMAR BARROSO NETTO

659. OSVALDO CRIZANTO MATOS LOBATO

660. OSVALDO LUIS CARVALHO

661. OTAVIO ELIAS DA SILVA COSTA

662. PAHULO ANDREY FACUNDO RAMOS

663. PAULO JULIO CASSEB DA SILVA

664. PAULO FERNANDES GOMES

665. PAULO FLAVIO FONSECA BEZERRA;

666. PAULO SERGIO FADUL NEVES

667. PAULO SERGIO FIGUEIREDO PINTO

668. PAULO SERGIO MOTA PEREIRA FILHO

669. PAULO WILSON FREITAS DE ARAUJO

670. PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA

671. PEDRO TOURINHO TUPINAMBA

672. PIETRO ALVES PIMENTA

673. RAFAEL LAREDO MENDONÇA

674. RAFAEL PEREIRA REGO

675. RAILSON DA SILVA GUIMARAES

676. RAIMUNDO REIS SILVA FERREIRA

677. RAMAYANA GAIA RIBEIRO

678. REGINALDO DOS PRAZERES PIMENTEL

679. REGINALDO FERREIRA PANTOJA

680. RENATA DA VEIGA LIMA BASTOS KOZLOVSKI

681. ROBERTO GOMES NETO

682. RODRIGO ALVES SALIN

683. RODRIGO AMADEU CUNHA GONDIM

684. RODRIGO FERREIRA DE MORAES

685. RONALDO JOSE SOUZA DA SILVA JUNIOR

686. RONALDO MARQUES VALLE

687. ROSANGELA CORREA DO VALE

688. ROSEMIRO SILVA DE SOUZA

689. RUBENS FERNANDES LEAO

690. RUBIA RIBEIRO MAROJA

691. SALES AUGUSTO ESTUMANO SAMPAIO

692. SAMIR TADEU FERREIRA SANTOS

693. SANDRO SOARES DE MATTOS

694. SAVIO PINHO DOS REIS

695. SCILAS DE JESUS DA SILVA MUINHOS

696. SERGIO RODRIGO SILVA BRABO

697. SIDNEY LUIZ BAHIA DOS SANTOS

698. SIMONE ROCHA TUPINAMBA

699. STEFANI HENRIQUE MONTEIRO DOS SANTOS

700. THIAGO DO NASCIMENTO PALHETA

701. TONILDO DOS SANTOS PINHEIRO

702. VALBER CARLOS MOTTA CONCEICAO

703. VANESSA EGLA ROCHA DO NASCIMENTO

704. VICENTE HIRAYAMA MACHADO

705. WALLACE CORREA PANTOJA

706. WALTER DE LIMA MENDES GIL GOMOS

707. WALTER LINDOSO SALDANHA

708. WILMAR DO SOCORRO LIMA DE SOUZA

ASSEMBLEIA GERAL

Número: 5.000

JOÃO PAULO MENDES NETO – PRESIDENTE