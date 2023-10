Comissão Eleitoral do Remo solicita atestado de óbito aos familiares de sócios; veja o prazo

O Remo vive o momento eleitoral e o clube busca dar transparência ao pleito e solicita atestado de óbito aos familiares sucessores de associados falecidos. A solicitação é uma forma que a Comissão Eleitoral busca para dar lisura à eleição que ocorrerá no dia 12 de novembro.

Leia a nota que o Remo divulgou

“O Clube do Remo, em atenção à requerimento da Comissão Eleitoral, vem a público solicitar que familiares e sucessores de associados que tenham falecido apresentem atestado de óbito em nome do sócio.

A apresentação do documento poderá ser feita até a data de 20.10.2023, através do e-mail secretaria@clubedoremo.com.br ou via protocolo na Sede Social.

Vale notar a importância desta informação, para garantir a lisura do processo eleitoral que ocorrerá no próximo mês, tudo isso em respeito à determinação da soberana Comissão Eleitoral do Clube do Remo”, o documento é assinado pelo diretor da secretaria, Anderson Lima dos Santos.

O Leão Azul terá um presidente inédito para os próximos três anos. Concorrem à presidência Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, que é o candidato da situação. Jader Gardeline, Renan Bezerra e Marco Antônio Pina, o Magnata, também disputam o pleito.