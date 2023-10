Leão: a importância da posse imediata

Quem for eleito presidente do Remo no dia 12 de novembro (faltam 24 dias), vai ter posse imediata. Isso é muito importante para o clube no futebol, porque vai permitir decisões e providências de contratações no fervor do mercado.

Todos os candidatos acenam para a volta de Ricardo Catalá. Melhor ainda! Afinal, o técnico está agindo nos contatos preliminares com atletas, num planejamento bem definido. A segunda quinzena de novembro será rica de novidades para a torcida azulina, na reconstrução do elenco.

A energia redentora de Vinícius Leite

Apagado nas últimas temporadas, no Avaí, no Novorizontino e no Vila Nova, Vinícius Leite (ilustração) redescobriu o seu futebol na energia do Paysandu, onde já havia brilhado em 2019 e 2020. Foi um retorno providencial. Ele sofreu como todo o elenco bicolor, antes da chegada de Hélio dos Anjos, e voou junto com o grupo, resgatando o crédito construído na primeira passagem.

Vinícius Leite é jogador multifuncional, de composição tática, além de decisivo. Tem talento, mas depende muito do preparo físico. Quando recuperou a força e a resistência, retomou o seu futebol. Teve larga importância na conquista do acesso. O goiano VL, 29 anos, já está vinculado ao Papão para a temporada 2024.



BAIXINHAS

* É muito contraditório o Paysandu ser atuante contra a homofobia e ter o seu técnico julgado por ofensas do tipo, hoje, no STJD. Hélio dos Anjos nega a acusação, mas está sob o risco de drástica punição. As ofensas teriam ocorrido no jogo Paysandu 1 x 1 Volta Redonda, na abertura do quadrangular.

* Paulão operado no dia do médico. O zagueiro do Paysandu tem previsão de oito ou nove meses para a recuperação. Até lá, vai contribuir com a sua liderança no elenco, como ocorreu no quadrangular do acesso, inclusive sendo motivo para retardamento da cirurgia no joelho.

* Dia do filtro no processo eleitoral do Remo. A comissão eleitoral faz hoje, até 18 horas, a avaliação de documentos das chapas e de pedidos de impugnação de candidaturas, tanto à diretoria executiva como ao Conselho Deliberativo.

* Das 238 candidaturas às 100 vagas para o Conselho Deliberativo, a do presidente Fábio Bentes enfrenta três pedidos de impugnação. Dos candidatos à presidência, Marco Antônio Pina também corre risco de indeferimento, hoje.

* Estádios Modelão (Castanhal), Barbalhão (Santarém) e Itacaiúnas (Marabá) seguem em obras, sem a certeza de quando estarão prontos para jogos. O Castanhal trata de ampliar a capacidade de público do seu estádio, no complexo do CT.

* Canaã e Santos, que estão disputando acesso, seriam times inéditos no Parazão. O Canaã joga nos dois próximos sábados contra o Parauapebas. O Santos decide vaga no domingo, contra o Santa Rosa. No primeiro jogo, vitória do Santinha por 1 x 0.

* Goleiro Thiago Coelho se igualou ao zagueiro Sérgio ao conquistar acesso no Campeonato Brasileiro por Leão e Papão. TC também foi campeão da Copa Verde pelos dois rivais.