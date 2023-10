Eleição no Remo: Chapa de Renan Bezerra é a terceira inscrita no pleito; saiba mais

A eleição para a presidência do Remo ganhou, de forma oficial, uma terceira chapa na disputa. O dirigente do clube Renan Bezerra, que atuou como diretor de marketing no atual mandato de Fábio Bentes, se inscreveu no pleito com o grupo Frente Azulina. Renan conta com os candidatos a vices Carlos Magno e Diego Bessa, a confirmação veio por meio das redes sociais.

Renan Bezerra foi conselheiro por duas vezes e atuou no marketing do Remo desde 2019. Cientista político, consultor de marketing político e eleitoral, além de empresário, Renan entrou no Leão com o movimento das "Diretas", ainda em 2013, momento conturbado do clube, que sofria sem calendário fixo.

Além da chapa de Renan Bezerra, o pleito azulino conta com a chapa de Jader Gardeline, que foi inscrita na semana passada, e Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, que se inscreveu nesta quarta-feira (11). O prazo de inscrições de chapas termina na próxima sexta-feira (13).

Cerca de três mil sócios estão aptos a exercer seu direito de voto na eleição do Leão Azul, que está marcada para o dia 12 de novembro, no Ginásio Serra Freire, no bairro de Nazaré, em Belém. Quem vencer a eleição comandará o Remo pelos próximos três anos.