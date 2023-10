Com aval de goleiro do Remo, Câmara dá título de Cidadão de Belém a Hélio dos Anjos, do Paysandu

Destaque do acesso do Paysandu à Série B do Brasileirão, o técnico Hélio dos Anjos agora é um legítimo belenense. A Câmara Municipal da capital do Pará aprovou nesta quarta-feira (11) o projeto que concede o título de Cidadão de Belém ao treinador de 65 anos.

A proposta é de autoria do vereador Igor Andrade, do Solidariedade, e foi aprovada por aclamação na Câmara. Além de Hélio, o vice-presidente do Paysandu, Roger Aguilera, recebeu o Brasão D'Armas, a maior condecoração da casa.

Hélio dos Anjos é natural da cidade de Janaúba, interior de Minas Gerais, mas está na sua terceira passagem pelo Paysandu. Somando as estadias em Belém, o treinador acumula mais de 60 jogos pelo Papão, um título paraense e um acesso à Série B do Brasileirão, conquistado na última semana.

A benção do rival

Esteve na plenária que aprovou o título de Cidadão de Belém à Hélio dos Anjos o goleiro do Remo, Vinícius, que também é vereador da capital. Segundo fontes do Núcleo de Esportes de O Liberal, o arqueiro azulino, quando questionado pelo presidente da Casa, não se opôs ao projeto.

Vinícius, além de vereador, é ídolo da torcida do Remo, com três títulos estaduais conquistados, uma Copa Verde e um acesso à Série B. Na última temporada, o goleiro foi capitão da equipe, que foi eliminada ainda na primeira fase da Terceira Divisão.

Vale ressaltar que Remo e Paysandu são rivais históricos e donos das duas principais torcidas do Pará. Além disso, as equipes são as maiores vencedoras de campeonatos paraenses e realizam o clássico mais jogado do planeta, com 770 partidas disputadas.