Paysandu entrega mantimentos às vítimas de incêndio no bairro da Sacramenta, em Belém

O Paysandu realizou uma ação beneficente com os moradores do bairro da Sacramenta que foram vítimas de um grande incêndio há algumas semanas. Nesta quarta-feira (11), o clube entregou parte dos mantimentos arrecadados durante as campanhas de solidariedade realizadas em prol dos afetados pelo desastre. A informação foi divulgada por meio das redes sociais bicolores.

Segundo o clube, participaram da entrega dos mantimentos membros da Diretoria de Responsabilidade Social do Papão e o ex-atacante Zé Augusto, ídolo do clube. Além deles, esteve na ação o mascote bicolor, o Lobo Mau.

Campanha bicolor

Os mantimentos entregues foram arrecadados em várias campanhas de solidariedade realizadas pelo Papão. Antes da partida contra o Amazonas-AM, pela penúltima rodada do quadrangular de Terceirona, o clube programou um treino aberto à torcida. A entrada custava um quilo de alimento não perecível e esses mantimentos foram repassados às vítimas do desastre na Sacramenta.

Além disso, o Papão deixou as portas da Curuzu abertas para receber doações. A sala de segurança do estádio, com acesso pela avenida Almirante Barroso, recebeu roupas, móveis, alimentos e produtos de limpeza.

O clube, também, se comprometeu a doar parte da renda do jogo contra o Amazonas-AM, a maior do clube na temporada, para as vítimas do incêndio. Além da quantia, o clube lançou uma campanha nas redes sociais para que a Fiel ajudasse as vítimas do incêndio, por meio de doações por pix.