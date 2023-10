Contra o Castanhal, Paysandu faz amistoso do acesso no Estádio da Curuzu; veja

O Paysandu tem um reencontro marcado com o torcedor, nesta quarta-feira (11). A partir das 20h, no Estádio da Curuzu, a bola rola para o jogo festivo contra o Castanhal. A partida, anunciada pelo clube como "amistoso do acesso", foi planejada pela diretoria para comemorar a vaga no Campeonato Brasileiro da Série C.

Vaga garantida

No fim de semana do Círio de Nazaré 2023, o Paysandu foi derrotado pelo Volta Redonda por 1 a 0, no Raulino de Oliveira, pela rodada final do quadrangular da Terceirona. Ainda assim, o Bicola se classificou, nos critérios de desempate, para a Segundona 2024.

Festa

Já no domingo de Círio (8), após a chegada da delegação no Aeroporto Internacional de Belém, milhares de torcedores do Paysandu foram às ruas para comemorar a conquista. Em carreata pela cidade, os jogadores foram levados, em cima de um trio elétrico, para a avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, onde continuaram os festejos.

Novidades

O amistoso contra o Castanhal ocorre em meio ao início das conversas do clube para a renovação dos contratos do técnico Hélio dos Anjos e do executivo de futebol, Ari Barros. O mesmo adiantou, em entrevista ao programa Último Lance da Rádio Liberal da FM, que o meia Robinho teve o contrato renovado - automaticamente com o acesso - até a Segundona do ano que vem.

Além disso, Ari também confirmou que, do atual elenco, que estará nesta partida contra o Japiim, ainda tem contrato: o goleiro Matheus Nogueira, o volante João Vieira e o atacante Vinícius Leite.

Ingressos

No mesmo dia da divulgação do duelo, na última segunda-feira (9), o clube anunciou a venda de ingressos, que podem ser adquiridas nas lojas do clube e on-line. As entradas da arquibancada custam R$ 20 - sendo R$ 10 a meia entrada - e R$ 50 a cadeira.

Provável escalação: Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Wellington Carvalho, Kevyn; João Vieira, Alencar, Robinho, Nicolas Careca; Vinícius Leite e Mário Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.